And dream of Sheep di Kate Bush: testo, traduzione e video

And dream of Sheep è il titolo del singolo originariamente contenuto nell’album del 1985 Hounds Of Love della 58enne cantautrice e mimo britannica Kate Bush. Il primo video dopo dieci anni è uscito in occasione di “Kate Bush and the K Fellowship: Before the Dawn”, una raccolta delle migliori performance live dell’artista inglese che è disponibile in formato triplo CD o quadruplo LP. Nel video, girato all’interno di una piscina, la cantautrice britannica ha veramente messo tutta se stessa… E’ stata davvero fenomenale e geniale! Siete proprio curiosi di guardare il video e leggere il testo e la traduzione della canzone della popolare e amata artista Kate Bush? Bene, dopo il salto sarete accontentati!

And dream of Sheep di Kate Bush: il testo

Little light shining

Little light will guide them to me

My face is all lit up

My face is all lit up

If they find me racing white horses

They’ll not take me for a buoy

Let me be weak, let me sleep and dream of sheep

Oh I’ll wake up to any sound of engines

Every gull a seeking craft

I can’t keep my eyes open

Wish I had my radio

I’d tune into some friendly voices

Talking ‘bout stupid things

I can’t be left to my imagination

Let me be weak, let me sleep and dream of sheep

Ooh, their breath is warm

And they smell like sleep

And they say they take me home

Like poppies, heavy with seed

They take me deeper and deeper.

And dream of Sheep di Kate Bush: la traduzione

Una piccola luce brillante

Una piccola luce li guiderà a me

Il mio viso è tutto illuminato

Il mio viso è tutto illuminato

Se mi troveranno cavalcando cavalli bianchi

Non mi prenderanno per una boa

Permettetemi di essere debole, lasciatemi dormire e sognare pecorelle

Oh mi sveglierò a qualsiasi suono di motori

Ogni gabbiano in cerca di una barca

Non riesco a tenere gli occhi aperti

Vorrei avere la mia radio

Mi piacerebbe entrare in sintonia con alcune voci amiche

Parlare di cose stupide

Non posso essere lasciata alla mia immaginazione

Permettetemi di essere debole, lasciatemi dormire e sognare pecorelle

Ooh, il respiro è caldo

E loro odore di sonno

E dicono che mi portano a casa

Come papaveri, pesanti con il seme

Mi portano sempre più in profondità.

And dream of Sheep di Kate Bush: il video