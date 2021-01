Andiamo avanti è il nuovo singolo di Francesco Monte: testo e video ufficiale

Andiamo avanti è il nuovo singolo di Francesco Monte. Il 2020 è stato l’anno del debutto musicale dell’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. La nuova canzone dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi è davvero molto toccante e interessante. Subito dopo il salto troverete il testo e il video ufficiale del nuovo brano di Francesco Monte.

Francesco Monte – Foto: Instagram

Andiamo avanti è il nuovo singolo di Francesco Monte: il testo

Se mi fermo guardo indietro

Vedo un nome e il suo segreto

È un ragazzo quasi sempre fuori

Che vede a colori

Dove vivo ora ero

E qui non vogliono incompresi

Se non sei tra quelli arresi

Devi star coi nervi tesi

Io non ho mai chiesto aiuto

Mi hai insegnato e son cresciuto

Dieci anni in un secondo

E così va il mondo

Io mi ricordo che fare la spesa

Per noi era proprio come andare in chiesa

Soli in un giorno che non ci voleva

Gridando più forte di chi invece prega

Alla fine siamo sempre soli

Noi che impariamo dai nostri errori

Se siam più forti ci chiudon fuori

Ma troveremo le chiavi

E non importa come andremo avanti

Con un sorriso finto tra i serpenti

Perché questa è l’arma più potente

Di chi non ha niente

Noi piangiamo solo dentro

Tu non parli ma ti sento

E anche questo sai è coraggio

Per mandarti un messaggio

Ma alla fine siamo sempre soli

Noi che impariamo dai nostri errori

Se siam più forti ci chiudon fuori

Ma troveremo le chiavi

E non importa come andremo avanti

Con un sorriso finto tra i serpenti

Perché questa è l’arma più potente

Di chi non ha niente

Nessuno mai mi mostrerà il cammino

Sarò io che scrivo il mio destino

E una canzone se farà rumore

La voglio cantare

Eri la voce che sentivo vicino

Come la radio sotto il mio cuscino

Ma sono nuvole nella sera

Che respira chi spera

Ma alla fine siamo sempre soli

Noi che impariamo dai nostri errori

Se siam più forti ci chiudon fuori

Ma troveremo le chiavi

E non importa come andremo avanti

Con un sorriso finto tra i serpenti

Perché questa è l’arma più potente

Di chi non ha niente

Nessuno mai mi mostrerà il cammino

Sarò io che scrivo il mio destino

E una canzone se farà rumore

La voglio cantare

Ma alla fine siamo sempre soli

Noi che impariamo dai nostri errori

Se siam più forti ci chiudon fuori

Ma troveremo le chiavi.

Andiamo avanti è il nuovo singolo di Francesco Monte: il video ufficiale