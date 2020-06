Atlante di Wrongonyou: testo e video ufficiale della canzone

Atlante di Wrongonyou è già disponibile in radio dal 15 maggio scorso per Carosello Records. Il singolo è tratto dall’ultimo album “MILANO PARLA PIANO”, il disco che ha segnato l’esordio in lingua italiana del cantautore romano. Il brano è stato scritto insieme ad Alessandro Raina e prodotto da Dardust ed è la traccia d’apertura del disco ed è il manifesto della svolta stilistica di Wrongonyou, capace con quest’album di coniugare le sonorità a lui familiari del folk americano con quelle dell’urban e del pop italiano contemporaneo. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Wrongonyou – Foto: Facebook

Atlante di Wrongonyou: il testo

[Intro1]And this is wrong on youAnd this is wrong on youAnd this is wrong on?youAnd?this is wrong?on you [Strofa 1]So che non fa beneNon?fa bene il rancoreMa ciò che non uccideComunque fa un pò male

Mi hai fatto volare, troppo vicino al sole

E anche se non uccide

Comunque fa un pò male

Ora esco, e vado a camminare

Cercavo la fine del mondo, quasi che mi confondo

Davanti ad un tramonto

Ora esco, e ti vengo a cercare

È solo la fine del mondo, dove ti sto portando

Andremo fino in fondo

Ed io che mi sentivo solo anche alle feste

Ritrovare te, mi fa sentire un gigante

Quasi più di Atlante

[Ritornello2]Cade cade il cielo, cade cade cade se fa maleChe l’inverno è la tua estate nel mio oriente occidentaleAlle feste o nelle strade, su una spiaggia tropicaleQuando sollevo il mondo e questo grazie a te [Strofa 2]Fa soltanto bene non portare rancoreGuardare le cometeSenza farle cadere

A che serve avere, gli occhi aperti nel sole

Se sei l’unica luce

Che non deve mancare

Ora esco, e vado a respirare

Cercavo la fine del mondo, quasi che mi confondo

E non vedo il tramonto

Ora esco, e ti vengo a cercare

Che non è la fine del mondo, si per guardarsi dentro

Ci vuole più di un giorno

Ed io che mi sentivo solo anche alle feste

Ritrovare te, mi fa sentire un gigante

[Ritornello2]Cade cade il cielo, cade cade cade se fa maleChe l’inverno è la tua estate nel mio oriente occidentaleAlle feste o nelle strade, su una spiaggia tropicaleQuando sollevo il mondo e questo grazie a teCade cade il cielo, cade cade cade se fa male

Che l’inverno è la tua estate nel mio oriente occidentale

Alle feste o nelle strade, su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo e questo grazie a te

[Strofa 3]And this is wrong on youAnd this is wrong on youAnd this is wrong on youAnd this is wrong on youAnd this is wrong on you

Ora esco, e vado a camminare, cercavo la fine del mondo

Quasi che mi confondo

Davanti ad un tramonto

Ora esco, e ti vengo a cercare, sei come la fine del mondo

Sei tutto il mio bisogno

Di andare fino in fondo

Ed io che mi sentivo solo anche alle feste

Ritrovare te, mi fa sentire un gigante

[Ritornello2]Cade cade il cielo, cade cade cade se fa maleChe l’inverno è la tua estate nel mio oriente occidentaleAlle feste o nelle strade, su una spiaggia tropicaleQuando sollevo il mondo e questo grazie a te

Cade cade il cielo, cade cade cade se fa male

Che l’inverno è la tua estate nel mio oriente occidentale

Alle feste o nelle strade, su una spiaggia tropicale

Quando sollevo il mondo e questo grazie a te

Atlante di Wrongonyou: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Outro5]And this is wrong on youAnd this is wrong on you.