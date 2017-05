Bad Liar di Selena Gomez: testo, traduzione e audio

Bad Liar è il nuovo singolo della popstar americana Selena Gomez. Dopo il successo internazionale di It ain’t me, in collaborazione con il pianista e deejay norvegese Kygo, la cantante statunitense ha lanciato il suo nuovo e attesissimo brano. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione, e ascoltare l’audio del brano? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Bad Liar di Selena Gomez: il testo

I was walking down the street the other day

Trying to distract myself

Then I see your face

Ooh, you got someone else

Tryna play it coy

Tryna make it disappear

But just like the battle of Troy

There’s nothing subtle here

In my room there’s a king size space

Bigger than it used to be

If you want you can rent that place

Call me an amenity

Even if it’s in my dreams

Ooh you’re taking all perfection out my mind

Ooooh every time I watch you serpentine

Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Not to think about you

No, no, no, no

Not to think about you

No, no, no, no

Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Not to give in to you

No, no, no, no

Not to give in to you

No, no, no, no

All my feelings on fire

Guess I’m a bad liar

I see how your attention builds

It’s like looking in a mirror

Your touch like a happy pill

But still all we do is fear

What could possibly happen next?

Can we focus on the love?

Paint my kiss across your chest

Be the art, I’ll be the brush

Ooh you’re taking all perfection out my mind

Ooooh every time I watch you serpentine

Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Not to think about you

No, no, no, no

Not to think about you

No, no, no, no

Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Not to give in to you

No, no, no, no

Not to give in to you

No, no, no, no

All my feelings on fire

Guess I’m a bad liar

And oh baby let’s make reality, actuality, a reality

Oh baby let’s make reality, actuality, a reality

Oh, oh, I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Not to think about you

No, no, no, no

Not to think about you

No, no, no, no

Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’

I’m tryin’, I’m tryin’

Not to give in to you

No, no, no, no

Not to give in to you

No, no, no, no

All my feelings on fire

Guess I’m a bad liar.

Bad Liar di Selena Gomez: la traduzione

L’altro giorno camminavo per strada

Cercando di distrarmi

Poi ho visto te

Ooh, che hai un’altra

Cerco di fare la finta tonta

Cerco di farla sparire

Ma proprio come la battaglia di Troia

Qui non c’è nulla di sottile

Nella mia stanza c’è un grande spazio

Più grande del solito

Se vuoi puoi affittare questo posto

Chiamami attratività

Anche se è nei miei sogni

Ooh ti stai prendendo tutta la perfezione dalla mia testa

Ooooh ogni volta che ti vedo serpeggiare

Oh, cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Non pensarti

No, no, no, no

Di non pensare a te

No, no, no, no

Oh, cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Non dartela vinta

No, no, no, no

Non cedere a te

No, no, no, no

Tutti i miei sentimenti in fiamme

Credo di essere una pessima bugiarda

Vedo come cresce la tua attenzione

È come guardarsi allo specchio

Il tuo tocco come una pillola di felicità

Ma ancora tutto quello che facciamo è paura

Cosa potrebbe mai succedere dopo?

Possiamo concentrarci sull’amore?

Dipingo il mio bacio sul tuo petto

E’ l’arte, io sarò il pennello

Ooh ti stai prendendo tutta la perfezione dalla mia testa

Ooooh ogni volta che ti vedo serpeggiare

Oh, cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Non pensarti

No, no, no, no

Di non pensare a te

No, no, no, no

Oh, cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di, cerco di

Cerco di, cerco di

Non dartela vinta

No, no, no, no

Non cedere a te

No, no, no, no

Tutti i miei sentimenti in fiamme

Credo di essere una pessima bugiarda.

Bad Liar di Selena Gomez: l’audio