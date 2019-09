Barrio di Mahmood: testo e video ufficiale

Barrio di Mahmood è il nuovo singolo del vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il secondo classificato all’Eurovision Song Contest 2019 ha nuovamente collaborato con Charlie Charles e Dario Faini. L’artista di Soldi ha rivelato che questo nuovo brano parla di amicizie, amori e relazioni. Al Corriere della Sera ha descritto il pezzo dal mood malinconico: “Mi ci rivedo e così ho preso una parola spagnola che sento vicina, cito la dea egizia Iside, la melodia che sale e scende spinge la mia voce verso il melisma di un muezzin, ma uso la lingua italiana”. Ecco testo e video della canzone del vincitore di Sanremo 2019.

Barrio di Mahmood: il testo

Dicevi sempre vattene via

che non mi importa più di te

che te la scrivo a fare una poesia

se brucerai le pagine

leggeri come elefanti

in mezzo a dei cristalli

zingari come diamanti

tra gang latine

Morire morire per te

non serve a nulla perché

lascerò il mare alle spalle

cadendo su queste strade

ti chiamavo mi dicevi

Cercami nel barrio come se

come se fossimo al buio

nella notte vedo te

casa mia mi sembra bella

dici non fa per te

però vieni nel quartiere

per ballare con me

tanto suona sempre il barrio

tanto suona sempre il barrio

tanto suona sempre

Qui dove la voce cambio corsia

ma non per arrivare a te

se devo scalare la tua gelosia

preferirei una piramide

bevevo acqua con occhi

soltanto per calmarmi

giocavo coi videogiochi

per non uscire

morire morire per te

non serve a nulla perché

lascerò il mare alle spalle

cadendo su queste strade

ti chiamavo mi dicevi

Cercami nel barrio come se

come se fossimo al buio

nella notte vedo te

casa mia mi sembra bella

dici non fa per te

però vieni nel quartiere

per ballare con me

tanto suona sempre il barrio

tanto suona sempre il barrio

tanto suona sempre

Sai che l’ultimo bacio è più facile

poi cadiamo giù come Cartagine

mai non sparire mai come Iside

mai mai

Cercami nel barrio come se

come se fossimo al buio

nella notte vedo te

casa mia mi sembra bella

dici non fa per te

però vieni nel quartiere

per ballare con me

tanto suona sempre il barrio

tanto suona sempre il barrio

tanto suona sempre il barrio

barrio

tanto suona sempre il barrio.

Barrio di Mahmood: il video ufficiale

Redazione-iGossip