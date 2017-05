Beautiful mess di Kristian Kostov: testo, traduzione e video

Beautiful mess è il brano che il giovane cantante bulgaro Kristian Kostov ha portato all’Eurovision Song Contest 2017, classificandosi al secondo posto dopo Amar pelos dois di Salvador Sobral. “E’ un brano autentico e interessante – ha spiegato Kostov -, che trasmette il sentimento e l’idea principale della canzone. Mi piace perché descrive quel che sono… ho iniziato a lavorare a novembre per creare un brano da potare all’Eurovision“. Ecco il testo, la traduzione e il video del singolo di Kristian Kostov.

Beautiful mess di Kristian Kostov: il testo

When the world shakes us

Trying to take us out of line

Fear of tomorrow

Feelings we borrow for a time

Water so deep, how do we breathe?

How do we climb?

So we stay in this mess

This beautiful mess tonight

And we don’t have a thing to lose

No matter what they say or do

I don’t want nothing more

Our love is untouchable

Even in the line of fire

When everything is on the wire

Even up against the wall

Our love is untouchable

Our love is untouchable

When the colours turn grey

And the lights all fade to black again

We’re in over our heads

But somehow we make it back again

Water so deep, how do we breathe?

How do we climb?

So we stay in this mess

This beautiful mess tonight

And we don’t have a thing to lose

No matter what they say or do

I don’t want nothing more

Our love is untouchable

Even in the line of fire

When everything is on the wire

Even up against the wall

Our love is untouchable

Even in the line of fire

When everything is on the wire

Even up against the wall

Our love is untouchable.

Beautiful mess di Kristian Kostov: la traduzione

Quando il mondo ci scuote,

Cerca di farci perdere la via

Paura del domani

Sensazioni che prendiamo a prestito per un po’

Acqua così profonda, come respirare

Come risalire?

Allora restiamo in questo caos,

In questo magnifico caos, stasera

E non abbiamo niente da perdere

Non importa quello che fanno gli altri o dicono

Non voglio niente di più,

Il nostro amore non si tocca

Anche se ci sparano addosso,

Quando tutto è appeso a un filo

Anche con le spalle al muro,

Il nostro amore non si tocca

Il nostro amore non si tocca

Quando il mondo si scolora e le luci si abbassano finché è buio di nuovo

L’acqua tocca il soffitto

Ma in un modo o nell’altro riusciamo sempre a fare ritorno

Acqua così profonda,

Come respirare,

Come risalire?

Allora restiamo in questo caos,

In questo magnifico caos, stasera

E non abbiamo niente da perdere

Non importa quello che fanno gli altri o dicono

Non voglio niente di più,

Il nostro amore non si tocca

Anche se ci sparano addosso,

Quando tutto è appeso a un filo

Anche con le spalle al muro,

Il nostro amore non si tocca

Anche se ci sparano addosso,

Quando tutto è appeso a un filo

Anche con le spalle al muro,

Il nostro amore non si tocca

Beautiful mess di Kristian Kostov: il video