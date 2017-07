Era bellissimo è il nuovo singolo del cantautore italiano Il Cile, nome d’arte di Lorenzo Cilembrini, che anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 8 settembre. Il Cile ha descritto così il suo nuovo brano: “Era bellissimo è un addio consapevole a un amore importante, è la Waterloo di un progetto di vita adulta che avrebbe previsto una convivenza, un piano esistenziale comune. E’ una giostra impazzita di ricordi, talvolta dolorosi e altre volte curativi, è il freddo glaciale di scoprirsi adulti e soli, contro tutto e tutti, a camminare con le proprie gambe per le strade della stessa città in cui per quattro anni, con sacrifici, fatiche e sudore, avevo provato a costruire questo cammino di due mani unite e strette, di due corpi che respirassero all’unisono, di due anime pronte a difendersi dalle intemperie del quotidiano”. Ecco il testo e il video ufficiale di Era bellissimo.

Era bellissimo de Il Cile: testo e video ufficiale

Quella volta che ti sei rotta un piede imitando Ambra

E in stazione piangevi forte fino alla tua gonna

Quella volta che ho detto a tuo padre che avevamo un senso

E tua madre perplessa che ha capito che qui ci rimango

Quella volta che ci siamo picchiati per poi sentici troppo cambiati

E mi hai tradito con un francese ad il quale cambierei i connotati

Quella volta che era pazza e non ci dividi più la stanza

Ma alla fine io guardo lei e ci rimetto i tuoi occhi e basta

Quella volta che sto male fino a doverti urlare che

Con te era bellissimo

A tratti comico

A tratti erotico

Dimmi che

E’ andata via da te

Tutta la rabbia che

Ti ho lasciato dentro

Quella volta che mi hai salvato ed ero alla finestra

E che dopo la tua saliva mi ha guarito e basta

Quella volta che mi hai fatto credere in un mondo migliore

Ma purtroppo la realtà è stata molto peggiore

Quella volta che mi spogliavi e mi dicevi che mi sposavi

E i nostri corpi mossi dai brividi ci inchiodavano le ali

Quella volta che ti guardavo come il cielo in una stronza

Perché stare insieme a te era sempre un’eterna sbronza

Quella volta che sto male fino a doverti urlare che

Con te era bellissimo

A tratti comico

A tratti erotico

Dimmi che

E’ andata via da te

Tutta la rabbia che

Ti ho lasciato dentro

Amore dell’interland tu sei

Giochiamo al gioco sei sei sei

Un uomo distrutto come me

Si sveglia in un mondo fai da te

Amore di plastica bagnata

La vita spesso è rovinata

Cercarti a piedi in superstrada

E’ stata l’ennesima cazzata

Era bellissimo

A tratti comico

A tratti erotico

Con te era bellissimo

A tratti comico

A tratti erotico.

