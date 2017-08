Benemanonbenissimo degli Haters: il testo ufficiale della canzone

#Benemanonbenissimo è il titolo della canzone del duo elettro pop italiano degli Haters. Il brano è stato annunciato dagli Haters prima dell’estate 2017. Il titolo del singolo è identico a quello del rapper torinese Shade, nome d’arte di Vito Ventura, e proprio per questo motivo si è scatenato un vespaio di polemiche e attacchi in Rete. Molti detrattori di Shade l’hanno duramente criticato e insultato sui suoi profili social per diversi motivi.

Il post social di Shade, che lo ritrae con il pappagallo sul braccio, ha scatenato gli sfottò e l’ilarità del popolo della Rete. Il video ufficiale di #Benemanonbenissimo degli Haters sarà fuori fra qualche settimana.

Il duo musicale elettro pop composto da Giulio Abbadessa e Simone Dei Tos ha già stupito ed entusiasmato i fan con il video preview in cui figurano la sexy soubrette Eliana Cartella e le ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Rama Lila e Megghi Galo.

“3S” #SESSO = #SOLDI = #SUCCESSO. Cit. @officialtommasi #thehaters “Tutto inizia così!!!!” #benemanonbenissimo Un post condiviso da HATERS MUSIC (@haters.music) in data: 12 Lug 2017 alle ore 09:27 PDT

#Benemanonbenissimo degli Haters: il testo ufficiale

Intro:

Appena mi sveglio ogni mattina prima di parlare…

Tocco il comodino e mi scatto un selfie col cellulare…

Rap:

Controllo i follower che cosa dicono e se sono tutti già in Rete, mi limito a leggere, la maggior parte commenta lo scherzo che hanno fatto a Fedez, poi condivido un post, con la mia faccia addormentata e subito mi rispondono scrivendomi “sfida accettata”

Bridge:

Ma volevo solo augurare buona giornata e diventa più virale di Rocco con la patata e se non lo conosci non ne devi fare un dramma, perché probabilmente lo conosce la tua mamma.

Pre-rit.:

E’ uno degli eroi, già di quando tu non c’eri, di ieri e ora tocca a noi essere guerrieri. A bere sulla spiaggia vodka liscia è il top e pure se caldissimo, se mi chiedi come sto, ti dico bene sì ma non benissimo…

Rito.x2:

E faccio like e views coi miei video su Youtube. Sai quali sono le news? Che vivo a like e views

Rap:

Come non mi riconosci? Sono quello della foto dall’Isola dei fantocci ho lavorato col nipote del cugino della zia della moglie di Moggi che ha una ditta import-export e adesso? Organizzo un sacco di serate soprattutto d’estate nel senso che procuro le escort la notte e di giorno compro e vendo i “mi piace”

Giro:

E’ un duro lavoro ma sai, qualcuno deve pur farlo e per avere più like, ti mostro il mondo al contrario e dove c’è festa mi trovi sempre con le mani su in alto, oppure davanti al dj mentre salto sul palco…

Bridge:

Ma volevo solo animare un po’ la serata e mi ritrovo in mezzo ad una folla scatenata, è tardi ma le mani battono e fanno casino, non vogliono mollare finché non viene mattino…

Pre-rit.:

Già, è uno degli eroi, di quando tu non c’eri, di ieri e ora tocca noi essere guerrieri.

A bere sulla spiaggia vodka liscia è il top e pure se caldissimo, se mi chiedi come sto, ti dico bene sì ma non benissimo…

Rito.x2:

E faccio like e views coi miei video su Youtube. Sai quali sono le news? Che vivo a like e views.