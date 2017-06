Ho bisogno di te di Mariella Nava: testo e video ufficiale

Ho bisogno di te di Mariella Nava è stato estratto dall’album Epoca ed è stato scelto come secondo singolo dagli stessi fan della cantautrice tarantina. Il nuovo brano della 57enne cantautrice tarantina è in radio da venerdì 16 giugno 2017. Siete proprio curiosi di leggere il testo e guardare il video della canzone di Mariella Nava? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Ho bisogno di te di Mariella Nava: il testo

Ho bisogno di te

Ho finito per dirlo

Ce ne ho messo del tempo

Ma che bello capirlo

Che si tratta d’amore

Se non sai definirlo

Ogni immagine è un esempio

Non ti basta a spiegarlo

E le cose si mettono in moto

Millenni che erano lì

Le lasci girare di nuovo

Dal cuore

Così

Ho bisogno di te

Con tutta la mia passione

Come un buon motivo

Su una nuova canzone

E puoi leggerlo dentro

Te lo dico da nuda

Affinché tu ci creda

Non c’è trucco che illuda

Lieve come quell’onda

Il bagnasciuga lo sa

Il mare la lascia fare

La sabbia si dà

Non bastassero queste parole

Te lo dimostrerò

Di minuti, ore, giorni, stagioni

Solo il meglio farò

E con questo legame speciale

Sempre al fianco mi avrai

Se dovessi incontrare una stella

Giura che mi riconoscerai

Ho bisogno di te

Come il baco alla seta

Come un indice pieno

Dalla A alla Z

Ho bisogno di te

Come il sole alla luna

Come un dado lanciato

Incontro alla sua fortuna

E non c’è niente da fare

Anche il cielo lo sa

Non mi serve nient’altro

Sei tu metà e metà

E per questo tu dammi i tuoi occhi

Così vivi che hai

Di minuti, ore, giorni, stagioni

Non privarmene mai

Sono pronta a seguirli e aspettarli

Se ti allontanerai

E se dovessi mai perderti, giura

Che con me tu ti ritroverai

Ho bisogno di te

Come il fulcro alla leva

Come un punto sicuro

A ogni frase finita

Ho bisogno di te

Come il fiato in salita

Ho bisogno di te

Perché sei la mia vita.

Ho bisogno di te di Mariella Nava: il video ufficiale