Black Gold degli Editors: testo, traduzione e video ufficiale

Black Gold degli Editors è stato rilasciato il 5 settembre 2019 sotto forma di EP contenente un altro inedito intitolato Frankenstein. L’Extended Play ha anticipato la raccolta Black Gold: Best of Editors, pubblicata il successivo 24 ottobre. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Black Gold degli Editors: il testo

[Intro](Black gold, black goldBlack gold, black gold) [Verse 1]I know you better than you know yourselfYou’re not a secret or a story to tellI walk on runways just to know you’re safeAin’t nothing sacred in this hostile place[Pre-Chorus]Don’t change, don’t changeI need you tonight, I need you tonightDon’t change, don’t changeWe’ll take down satellitesTake down satellitesYou’re not gonna be afraidNow it’s a little late [Chorus]Black gold is the colourThe dawn never comesAnd we don’t answer when you’re wrongBlack gold like no otherDid we ever belong?Just take them on and then we’re goneBlack gold is the colourThe dawn never comesAnd we can’t answer [Verse 2]Put your hand up if you’re running scaredChoke my engine, it cannot be repairedOur superheroes, well, where are they now?Put your foot down till the petrol runs out [Pre-Chorus]Don’t change, don’t changeI need you tonight, I need you tonightDon’t change, don’t changeWe’ll take down satellitesTake down satellitesYou’re not gonna be afraidNow it’s a little late [Chorus]Black gold is the colourThe dawn never comesAnd we don’t answer when you’re wrongBlack gold like no otherDid we ever belong?Just take them on and then we’re goneBlack gold is the colourThe dawn never comesAnd we don’t answer when you’re wrongBlack gold like no otherDid we ever belong?Just take them on and then we’re gone

Black Gold degli Editors: la traduzione

[Outro](Black gold, black gold)Black gold like no other(Black gold, black gold)Black gold is the colour(Black gold, black gold)Black gold, black gold

(Oro nero, oro nero

Oro nero, oro nero)

Ti conosco meglio di quanto tu conosca te stessa

Non sei un segreto o una storia da raccontare

Cammino sulla pista solo per sapere che stai bene

Non è nulla di sacro in questo luogo ostile

Non cambiare, non cambiare

Ho bisogno di te stasera, ho bisogno di te stasera

Non cambiare, non cambiare

Toglieremo di mezzo i satelliti

Toglieremo di mezzo i satelliti

Non avrai paura

Ora è un po’ tardi

L’oro nero è il colore

L’alba non arriverà mai

E non risponderemo quando avrai torto

Oro nero senza eguali

Ci siamo mai appartenuti?

Tienine conto e poi ce ne andremo

L’oro nero è il colore

L’alba non arriverà mai

E non possiamo rispondere

Alza la mano se stai fuggendo terrorizzata

Il mio motore è bloccato, non può essere riparato

I nostri supereroi, beh, dove sono adesso?

Premi l’acceleratore finché la benzina non si esaurisce

Non cambiare, non cambiare

Ho bisogno di te stasera, ho bisogno di te stasera

Non cambiare, non cambiare

Toglieremo di mezzo i satelliti

Toglieremo di mezzo i satelliti

Non avrai paura

Ora è un po’ tardi

L’oro nero è il colore

L’alba non arriverà mai

E non risponderemo quando avrai torto

Oro nero senza eguali

Ci siamo mai appartenuti?

Tienine conto e poi ce ne andremo

L’oro nero è il colore

L’alba non arriverà mai

E non risponderemo quando avrai torto

Oro nero senza eguali

Ci siamo mai appartenuti?

Tienine conto e poi ce ne andremo

L’oro nero è il colore

L’alba non arriverà mai

L’oro nero è il colore

Ci siamo mai appartenuti?

(Oro nero, oro nero)

Oro nero senza eguali

(Oro nero, oro nero)

L’oro nero è il colore

(Oro nero, oro nero)

Oro nero, oro nero.

Black Gold degli Editors: il video ufficiale