Blame It On Me di Melanie C: testo, traduzione e video ufficiale

Blame It On Me di Melanie C anticipa l’uscita dell’ottavo album di inediti da solista della cantante delle Spice Girls. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del nuovo brano di Melanie C.

Melanie C – Foto: Facebook

Blame It On Me di Melanie C: il testo

[Verse 1]Makeup running down my cheeksLying here in disbeliefBlinded me so easilyYou’re messing with my energy

Don’t?really?know just how?to feel

Like I loved a you?that wasn’t real

We went from friends to enemies

Haunted by the memories

[Pre Chorus]Turns out you were the poisonSaid I’m hearing voicesSaid it’s paranoiaNow I know your poisonCan you hear the voicesFilled with paranoia [Chorus1]Why don’t you just blame it on me againWide awake but you’re sound asleep againIf it works for you then I’ll take the heat againRunning outta people you can call your friendSo why don’t you just blame it on me

(Why don’t you just blame it on)

(Why don’t you just blame it on)

[Verse 2]Now it is so clear to seeYour dark and twisted fantasiesOnly liked me when I’m weakTrying to be my remedy [Pre Chorus]Turns out you were the poisonSaid I’m hearing voicesSaid it’s paranoiaNow I know your poisonCan you hear the voicesFilled with paranoia [Chorus1]Why don’t you just blame it on me againWide awake but you’re sound asleep againIf it works for you then I’ll take the heat againRunning outta people you can call your friendSo why don’t you just blame it on me

(Why don’t you just blame it on)

(Why don’t you just blame it on)

[Bridge3]Why don’t you just blame it on me againWide awake but you’re sound asleep againIf it works for you then I’ll take the heat againRunning outta people you can call your friendSo why don’t you just blame it on me

(Why don’t you just blame it, blame it, blame it, blame it)

(Blame it on me)

Blame It On Me di Melanie C: la traduzione

[Outro4]So why don’t you just blame it on me.

Il trucco che mi scorre sulle guance

Sdraiata qui, incredula

Mi hai ingannata così facilmente

Stai scherzando con la mia energia

Non so proprio come sentirmi

Come se amassi un te che non era reale

Siamo passati dagli amici ai nemici

Ossessionata dai ricordi

Ho scoperto che eri il veleno

Ho detto che sento voci

Ha detto che è paranoia

Ora conosco il tuo veleno

Riesci a sentire le voci

Piene di paranoia

Perché non incolpi di nuovo me

Sveglio ma sei di nuovo profondamente addormentato

Se funziona per te, prenderò di nuovo il calore

A corto di persone che puoi chiamare amici

Quindi perché non incolpare me

(Perché non incolpare e basta)

(Perché non incolpare e basta)

Ora è così chiaro da vedere

Le tue fantasie oscure e contorte

Ti piacevo solo quando ero debole

Sto cercando di essere il mio rimedio

Ho scoperto che eri il veleno

Ho detto che sento voci

Ha detto che è paranoia

Ora conosco il tuo veleno

Riesci a sentire le voci

Piene di paranoia

Perché non incolpi di nuovo me

Sveglio ma sei di nuovo profondamente addormentato

Se funziona per te, prenderò di nuovo il calore

A corto di persone che puoi chiamare amici

Quindi perché non incolpare me

(Perché non incolpare e basta)

(Perché non incolpare e basta)

Perché non incolpi di nuovo me

Sveglio ma sei di nuovo profondamente addormentato

Se funziona per te, prenderò di nuovo il calore

A corto di persone che puoi chiamare amici

Quindi perché non incolpare me

(Perché non biasimarlo, biasimarlo, biasimarlo, biasimarlo)

(È colpa mia)

Blame It On Me di Melanie C: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Outro4]Quindi perché non incolpare me.