Boss di Paky: testo e video ufficiale

Boss di Paky è stato pubblicato il 22 gennaio 2020 in modo indipendente. La produzione della canzone è curata da Kermit. Ecco testo e video del brano.

Boss di Paky: il testo

Boss di Paky: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Ritornello1]Ho il sangue freddo come un— (un boss)Quello che è tuo ora è mio, non?credo?a te, neppure?a DioAspetto sotto come un boss,?uh-uh, perché posso, uh, come un bo— (un boss)Se tu non passi, io passo (ah), e non parlo, ho chi ti mette a posto (ah)Giù da me, giuro, è tutto male, bimbo guarda male come un boss [Strofa 1]Ok, se non hai problemi, sono io il problema, ok, ahDa dove vengo io, dove niente è a posto, dove niente è ok (è ok)Mi vuoi fare la guerra, dimmi un po’ chi siete, quanti siete, ah? AhVengo dal cemento, sputo sangue e piomboAmmo’ nun pazzià, ho fame per tre matrimoni, puttane vorrebbero meGioielli mi stan’ bene addosso, ho i miei cani dentro ad un privéEh, siamo cresciuti con niente, non voglio morire con nienteScappo da inciuci e processi, non voglio saperne più un cazzoNo, mo’[Ritornello1]Ho il sangue freddo come un— (un boss)Quello che è tuo ora è mio, non credo a te, neppure a DioAspetto sotto come un boss, uh-uh, perché posso, uh, come un bo— (un boss)Se tu non passi, io passo (ah), e non parlo, ho chi ti mette a posto (ah)Giù da me, giuro, è tutto male, bimbo guarda male come un boss [Strofa 2]Yah, dico come un boss: “Non sono io il boss”, sei sempre tu il— (boss)Yah, sei tu quel’ più tosto, sei tu quello grosso, vai tra, G, sei sempre tu il— (boss)Verso birra a terra per fratelli a terra, diventa divino un filmIn tre su un Transalp, porto il corpo mortoMi chiedo se ci serva un Dio, ah, vuoto il mio armadio, ahLo riempio e non riempio il mio vuoto, oh, nuoto dentro al torto, sto fumando un paccoSto in cima ai palazzi come King Kong, i segni sulla pelle, sì, sì, fra’, l’ho visto (sì)Cinque botti in viso, sì, sì, fra’, l’ho visto, non è mai successo se nessuno vedeÈ così che la madre non sa se lui è il figlio [Ritornello1]Ho il sangue freddo come un— (un boss)Quello che è tuo ora è mio, non credo a te, neppure a DioAspetto sotto come un boss, uh-uh, perché posso, uh, come un bo— (un boss)Se tu non passi, io passo (ah), e non parlo, ho chi ti mette a posto (ah)Giù da me, giuro, è tutto male, bimbo guarda male come un boss.