Boyfriend di Ariana Grande feat. Social House: testo, traduzione e video

Boyfriend di Ariana Grande feat. Social House sta conquistando le vette delle classifiche internazionali. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Boyfriend di Ariana Grande feat. Social House: il testo

[Verse 1: Ariana Grande]

I’m a motherfuckin’ train wreck

I don’t wanna be too much

But I don’t wanna miss your touch

And you don’t seem to give a fuck

I don’t wanna keep you waiting

But I do just what I have to do

And I might not be the one for you

But you ain’t about to have no boo

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

‘Cause I know we be so complicated

But we be so smitten, it’s crazy

I can’t have what I want, but neither can you

[Chorus: Ariana Grande]

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to touch nobody else

Baby, we ain’t gotta tell nobody

[Verse 2: Mikey]

Even though you ain’t mine, I promise the way we fight

Make me honestly feel like we just in love

‘Cause, baby, when push comes to shove

Damn, baby, I’m a train wreck, too (Too)

I lose my mind when it comes to you

I take time with the ones I choose

And I don’t want to smile if it ain’t from you, yeah

[Pre-Chorus: Mikey]

I know we be so complicated

Lovin’ you sometimes drive me crazy

‘Cause I can’t have what I want and neither can you

[Chorus: Ariana Grande]

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to touch nobody else

Baby, we ain’t gotta tell nobody

[Verse 3: Scootie & Ariana Grande]

I wanna kiss you (Yeah), don’t wanna miss you (Yeah)

But I can’t be with you ‘cause I got issues

Yeah, on the surface, seem like it’s easy

Careful with words, but it’s still hard to read me

Stress high when the trust low (Mmm)

Bad vibes, where’d the fun go? (Oh)

Try to open up and love more (Love more)

Try to open up and love more

[Bridge: Scootie, Ariana Grande, & Both]

If you were my boyfriend

And you were my girlfriend

I probably wouldn’t see nobody else

But I can’t guarantee that by myself

[Chorus: Ariana Grande]

You ain’t my boyfriend (Boyfriend, you ain’t my boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, I ain’t your girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else (Nobody)

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend, you know you ain’t my boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)

But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)

Baby, we ain’t gotta tell nobody (Oh yeah)

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah)

But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)

Baby, we ain’t gotta tell nobody.

Boyfriend di Ariana Grande feat. Social House: la traduzione

Sono un dannato disastro ferroviario

Non voglio essere troppo

Ma non voglio perdere il tuo tocco

E a te sembra non freghi un cazzo

Non voglio farti aspettare

Ma faccio proprio quello che devo fare

E potrei non essere quella per te

Ma non sei preoccupato di non avere fischi

Perché so che siamo così complicati

Ma siamo così innamorati, è pazzesco

Non posso avere quello che voglio, ma nemmeno tu

Non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che io veda nessun altro

E non voglio che tu non veda nessuno

Ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che tocchi nessun altro

Baby, non dobbiamo dirlo a nessuno

Anche se non sei mio, prometto di combattere

Fammi sentire onestamente come se fossimo innamorati

Perché, piccola, quando arriva la spinta

Accidenti, piccola, anch’io sono un disastro ferroviario (troppo)

Perdo la testa quando si tratta di te

Prendo tempo con quelli che scelgo

E non voglio sorridere se non viene da te, sì

So che siamo così complicati

Amarti a volte mi fai impazzire

Perché non posso avere quello che voglio e nemmeno tu

Non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che io veda nessun altro

E non voglio che tu non veda nessuno

Ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che tocchi nessun altro

Baby, non dobbiamo dirlo a nessuno

Voglio baciarti (Sì), non voglio perderti (Sì)

Ma non posso stare con te perché ho problemi

Sì, in superficie, sembra che sia facile

Attento con le parole, ma è ancora difficile leggermi

Uno sforzo importante quando la fiducia è bassa (Mmm)

Cattive vibrazioni, dove sarebbe andato il divertimento? (Oh)

Prova ad aprirti e ad amare di più (Ama di più)

Prova ad aprirti e ad amare di più

Se tu fossi il mio ragazzo

E tu fossi la mia ragazza

Probabilmente non vedrei nessun altro

Ma non posso garantirlo da solo

Non sei il mio ragazzo (ragazzo, non sei il mio ragazzo)

E non sono la tua ragazza (Fidanzata, non sono la tua ragazza)

Ma tu non vuoi che io veda nessun altro (nessuno)

E non voglio che tu non veda nessuno

Ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo, sai che non sei il mio ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza, sì, mmm)

Ma tu non vuoi che tocchi nessun altro (nessuno)

Baby, non dobbiamo dirlo a nessuno (Oh sì)

Non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che io veda nessun altro

E non voglio che tu veda qualcuno

Ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza, sì)

Ma tu non vuoi che tocchi nessun altro (nessuno)

Baby, non dobbiamo dirlo a nessuno.

Boyfriend di Ariana Grande feat. Social House: il video

