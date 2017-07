Boys di Charli XCX: testo, traduzione e video ufficiale

Boys di Charli XCX è il nuovo singolo della cantautrice britannica Charlotte Emma Aitchison. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video ufficiale del brano? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Boys di Charli XCX: il testo

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout boys

I need that bad boy to do me right on a Friday

And I need that good one to wake me up on a Sunday

That one from work can come over on Monday night

I want ‘em all, I want ‘em all

And when they finally leave me, I’m all alone but

I’m lookin’ down and my girls are blowin’ my phone up

Them twenty questions, they askin’ me where I’m at

Didn’t hit ‘em back

I’m sorry that I missed your party

I wish I had a better excuse like

I had to trash the hotel lobby

But I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout boys

In every city I’ve got one with different ringtones

Flyin’ from L.A. all the way to Puerto Rico

My girls are callin’ me askin’ me where I’m at

Didn’t hit ‘em back

I’m sorry that I missed your party

I wish I had a better excuse

But I can’t even lie you got me

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout boys

Don’t be mad, don’t be mad at me (no…)

Darling, I can’t stop it even if I wanted

Don’t be mad, don’t be mad at me (no, no, no, no)

Missed what you were sayin’, I was miles away, yeah

Don’t be mad, don’t be mad

Not like I had a choice

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

I was busy thinkin’ ‘bout boys, boys, boys

Always busy dreamin’ ‘bout boys, boys, boys

Head is spinnin’ thinkin’ ‘bout boys.

Boys di Charli XCX: la traduzione

Sono stato occupata pensando a ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata sognando ragazzi, ragazzi, ragazzi

La testa gira pensando ai ragazzi

Ho bisogno di quel cattivo ragazzo che mi faccia stare bene il venerdì

E ho bisogno di quello buono per svegliarmi di domenica

Quello del lavoro può arrivare lunedì sera

Li voglio tutti, li voglio tutti

E quando finalmente mi lasciano, sono tutta sola ma

Guardo in casso e le mie ragazze stanno gridando al telefono

Quelle loro venti domande mi chiedono dove sono

Non le ho richiamate

Mi dispiace di aver perso il tuo party

Vorrei avere una scusa migliore

Ho dovuto spazzare l’atrio dell’hotel

Sono stato occupata pensando a ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata sognando ragazzi, ragazzi, ragazzi

La testa gira pensando ai ragazzi

In ogni città in cui sono stata ne ho trovato uno con suonerie diverse

Volando da L.A fino a Puerto Rico

Le mie ragazze mi chiamano chiedendomi dove mi trovi

Non le ho richiamate

Mi dispiace di aver perso il tuo party

Vorrei avere una scusa migliore

Ho dovuto spazzare l’atrio dell’hotel

Sono stato occupata pensando a ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata sognando ragazzi, ragazzi, ragazzi

La testa gira pensando ai ragazzi

Non essere arrabbiato, non essere arrabbiato con me (no …)

Caro, non posso fermarlo nemmeno se volessi

Non essere arrabbiato, non essere arrabbiato con me (no …)

Hai dimenticato quello che stavi dicendo, ero miglia lontana, sì

Non essere arrabbiato, non essere arrabbiata

Non come se avessi una scelta

Sono stata occupato dai ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata da ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sono stato occupata da ragazzi, ragazzi, ragazzi

Sempre impegnata da ragazzi, ragazzi, ragazzi

La testa gira pensando ai ragazzi.

Boys di Charli XCX: il video ufficiale