Bravi a cadere – I polmoni di Marracash: testo e audio

Bravi a cadere – I polmoni di Marracash è la sesta traccia del suo album Persona, pubblicato nel 2019 per Universal Music Italia. La produzione è curata da Zef e Marz. Ecco testo e audio del brano.

Bravi a cadere – I polmoni di Marracash: il testo

Bravi a cadere – I polmoni di Marracash: l’audio

Redazione-iGossip

[Strofa 1] Smetto di farmi le pare per teMi sa che smetto coi farmaci e con il?caffèMa?non so se?sono loro che mi buttano giùO?io che sono giù e che me la prendo con tuttoProvo a allenarmi e ad andare nei clubA non svegliarmi più tardi e fare come teChe sai gestire la tua vita meglio di meSia mai che hai il tempo di avere un dubbioCorro sulle funi e salto sopra i tettiSotto cieli scuri e stelle indifferentiTutto sotto controllo tranne i sentimentiPure mentre dormo io digrigno i dentiCerco un equilibrio che mi tiene insiemeTu mi chiedi perché non mi voglio beneDa domani lo faccio, mi fai quella facciaDovresti sapere[Ritornello1] Che io ormai sono bravo a cadere (oh, la, la, la)Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Ed abbiamo già rischiato insiemeNon c’è mai stata una reteDopo di noi che succedeSe tanto ormai siamo bravi a cadere? [Strofa 2] Fame di fama ovunque là fuoriIo sento aria di casa tra ‘sti palazzoniIl massimo dell’ambizione che c’è quaggiùÈ passare dalla parte della gente che rubaIo sono contro la felicitàContro mia madre, le feste e la puntualitàE puoi viaggiare, però resta dentro di teNon puoi uscire dalla tua pelleSon furbo abbastanza io per tutti e dueE mi ami abbastanza tu per tutti e dueLei che mi messaggia alle 2:22E io non so se starci dentro o uscirne come l’UK dalla UEChissà se è per noia che noi stiamo insiemeDico queste cose e non mi vuoi più beneSo che spesso mi incazzo, però chi si incazza alla fine ci tiene [Ritornello1] Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Ed abbiamo già rischiato insiemeNon c’è mai stata una reteDopo di noi che succedeSe tanto ormai siamo bravi a cadere? [Bridge3] Ma ora so (ma ora so)Che in fondo vivere è convivere con te stesso (yeah, yeah)Respira un po’ (respira un po’)È solamente un altro stop (stop) per te [Ritornello1] Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Ed abbiamo già rischiato insiemeNon c’è mai stata una reteDopo di noi che succedeSe tanto ormai siamo bravi a cadere? (oh, la, la, la)Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la)Tanto ormai siamo bravi a cadere (oh, la, la, la).