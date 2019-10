Bravi tutti voi di Levante: testo e video ufficiale

Bravi tutti voi di Levante è disponibile dal 27 settembre 2019 ed è il terzo estratto dal nuovo disco, Magmamemoria. Il disco è stato anticipato, precedentemente, da “Andrà tutto bene” e dal duetto con Carmen Consoli, “Lo stretto necessario”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Bravi tutti voi di Levante: il testo

C’è confusione dentro alle città

Cerco persone e trovo macchine

Numeri uno in tutti i campi

Menti leggendarie e miniere di diamanti

Le cerimonie alla banalità

Se sei mediocre c’è un lavoro per te

L’imitazione dei giganti

Vacillano i ricordi e scrosciano gli applausi

Bravi bravi bravi voi (yeah)

Bravi bravi bravi tutti voi

Ce lo dirà il tempo che questo non è oro

Ma luccica lo stesso

Bravi bravi bravi voi (yeah)

Bravi bravi bravi tutti voi

Ce lo dirà il tempo

Che il grande smarrimento è stato rimanere fermo

Genio Guru Mito Faro Ispiratore o Divinità

Mostrami mostrami la luce che non ho

Santo Eroe Campione

Paladino o Vostra Maestà

Mostrami mostrami la luce che non ho

L’educazione alla loquacità

Parlare tanto senza dire niente

Magie di comunicazione

Fingersi migliori “guarda un gregge di leoni!”

I tempi in cui conta la quantità

I ritmi ai quali non so stare al passo

La descrizione del paesaggio:

L’invasione di approssimatori ha ormai preso coraggio

Bravi bravi bravi voi (yeah)

Bravi bravi bravi tutti voi

Ce lo dirà il tempo che questo non è oro

Ma luccica lo stesso

Bravi bravi bravi voi (yeah)

Bravi bravi bravi tutti voi

Ce lo dirà il tempo

Che il grande smarrimento è stato rimanere fermo

Genio Guru Mito Faro Ispiratore o Divinità

Mostrami mostrami la luce che non ho

Santo Eroe Campione

Paladino o Vostra Maestà

Mostrami mostrami la luce che non ho.

Bravi tutti voi di Levante: il video ufficiale

