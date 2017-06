Brigante dei Sud Sound System: testo e video ufficiale

Brigante è il nuovo singolo dei Sud Sound System, che anticipa l’uscita dell’album Eternal Vibes prevista per il 30 giugno. Una canzone di denuncia e dibattito sociale, che punta il dito contro chi ha sfruttato senza ritegno il Meridione esaltando al tempo stesso la figura di chi, con fatica e senza pause, combatte giornalmente il sistema in prima persona. Ecco cosa ha scritto la band su Facebook: “Brigante è un brano che parla di tradimenti, di illusioni e promesse disattese che il Sud Italia ha vissuto sulla propria pelle che fino a qualche decennio fa riguardavano solo il meridione e le periferie. Oggi la parola brigante rappresenta tutti quei giovani italiani che, da Nord a Sud, uniti dalla sopportazione di istituzioni politiche ed economiche insensibili alle problematiche giovanili, sono costretti a lasciare la propria terra per realizzare i propri sogni. Brigante è chi si ribella, si arrabbia e allo stesso tempo è sognatore e innamorato, alla costante ricerca di un equilibrio nella società attuale”. Ecco il testo e il video ufficiale di Brigante del sound system di musica raggamuffin e dancehall reggae originario del Salento.

Brigante dei Sud Sound System: il testo

Nu aggiu crisu mai a quiddhru ca dici

Nu aggiu crisu mai a quiddhru ca faci

Iou suntu nu guerrieru ca vou zzanza a la notte

tie statte attentu ca lu core me batte

iou suntu nu brigante, iou n’aggiu viste tante

pe quistu ormai la gente stae de la parte mia

iou suntu nu brigante, me n’hannu fatte tante

pe quistu ormai la gente se sente comu a mie

Mo sta sienti nu brigante

ieu insieme a tanta gente

combattimu stu sistema

latru, luridu e indecente

però lu politicante, te bucie ne dice tante

aiutatu te la mafia lu mantene nu putente

sta distruggenu l’ambiente,

sta controllanu la mente

costringendo ogni giovane cu ddenta nu emigrante

ma la crisi è dilagante

percè a qquai lu Statu è assente

però più autu è megghiu percè peciu s’è presente

me ticenu ca tuttu quantu a qquai ‘a scire stuertu

telegiornali ticenu ca qquai tuttu è distruttu

decidenu ca pe ttie ormai nun c’è nienzi te fare

la storia de sta terra è nu continuo naufragare

ma iou nu ssu mai stancu, ancora nu mme mmennu

iou pe la terra mia ogni energia tegnu cu spennu

continuo cu ccau nnanzi, pe quistu me la ‘mpunnu

felicemente continuo a sorridere

Percé su nnu brigante,iou n’aggiu viste tante

pe quistu ormai la gente stae de la parte mia

iou suntu nu brigante, me n’hannu fatte tante

pe quistu ormai la gente se sente comu a mie

Tegnu l’identikit de nu veru delinguente,

Me trattanu te latru e puru te nullafacente

tocca me scunnu cu nu ssia ca su nu latitante

pe tutti suntu ieu la rovina te la gente

te l’arroganza toa suntu ieu lu risultatu

faci buenu cu mme timi perchè odio ‘a seminatu

tocca faci li cunti cu lu diu te la rivalsa

iou suntu ddhru brigante ca tranquillu nu tte lassa

la gente comu è ca dicu sempre cce pensu

senza cu ppensu se tegnu consensu

o se me meritu nu compensu

ma sulu perce cercu bbui su consensu

ca è quiddhru ca smaschera sti governanti

ca se affaticanu diventanu potenti

paca pe la gente, nu ffannu mai nienti

lunga vita a tutti li.. briganti

Percé su nnu brigante, iou n’aggiu viste tante

pe quistu ormai la gente stae de la parte mia

iou suntu nu brigante, me n’hannu fatte tante

pe quistu ormai la gente se sente comu a mie

Iou suntu nu brigante, iou n’aggiu viste tante

pe quistu ormai la gente stae de la parte mia

iou suntu nu brigante, me n’hannu fatte tante

pe quistu ormai la gente se sente comu a mie.

