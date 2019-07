Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro: testo e video

Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro anticipa l’album Accetto Miracoli, in uscita il 22 novembre 2019. Il brano, primo inedito di Tiziano Ferro dal 2016, è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali ma anche in speciale formato vinile 45 giri numerato. “Buona (Cattiva) Sorte già al primo ascolto si è mostrata come la canzone di apertura di questo percorso – ha dichiarato Ferro -. È una canzone di rottura, dinamica, che parla d’amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”. Ecco testo e video del brano.

Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro: il testo

Ha gli occhi di tuo padre

la bocca di tua madre

sul tuo viso loro due stanno ancora insieme

ti ha distrutto l’amore

e il mio stesso veleno

26 lettere ed ancora non ci chiamiamo

E’ un dolore di lusso il tuo

scritto d’inchiostro nero che

getti sopra i vetri se non ti piace ciò che vedi

Non preoccuparti amore mio

esisti tu, esisto solo io

ci rinnegano, ci lapidano

e noi con quelle pietre costruiremo una parete

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà

Fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino finirà

E ora baciami forte

tra i dipinti al museo

mentre urli “Sei cambiato” e rispondo “Non è vero”

è un amore di lusso il mio

scritto pure di lacrime

e dall’ossessione per il sapore del dolore

Tu vuoi scegliere per mestiere

e diventare il mio carceriere

non capisco qual è il trucco ma capisco qual è il piano

controllare da lontano

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà

Fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

Fino alla morte finirà

Baciami fino a quando vuoi

baciami come l’avessimo inventato noi

prendi me con ogni mia ferita

prendi me come per tutta la vita

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà.

Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro: il video

