Buona Vita Arrivederci di Romina Falconi: testo e video

Buona Vita Arrivederci di Romina Falconi è estratto dall’album Biondologia – L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso. Il brano è disponibile nei digital store e negozi fisici da venerdì 18 ottobre. Ecco testo e video ufficiale del singolo.

Buona Vita Arrivederci di Romina Falconi: il testo

Buona vita arrivederci, a chi va via

e mi libera per sempre

a chiunque perdona però

io non sono chiunque

non sopporto che io sto da schifo

tu stai meglio di me.

Buona vita arrivederci, amica mia

finirà l’allegria del gin tonic

e mi serve sfogarmi, mi serve una farmacia

e se vuoi io ti parlo di fedeltà

ma sono tutte brutte verità.

Io ti auguro tutto il meglio ma

io ti auguro tutto il meglio ma

mi dicevi “non vivo senza te”

e allora perché non crepi?

Perché non piangi per me

perché non piangi per me

mi dicevi “non so stare senza te”

e allora perché stai bene?

Buona vita grande padre

coi tuoi traumi ci scrivo tre album

ero io la tua bambina, forse

Mi hai tradito tu, prima degli altri,

ti meriti un premio

e che il tempo guarisce lo so ma

non sempre io ci credo

Buona…

Buona Vita Arrivederci di Romina Falconi: il video

Redazione-iGossip