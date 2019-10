Burrocacao Rosa di Young Signorino: testo e video

Burrocacao Rosa di Young Signorino è disponibile dal 24 settembre scorso. Il brano è stato prodotto da Dbackinyahead e la protagonista del video musicale è Asia Argento. Burrocacao Rosa anticipa il nuovo EP di Young Signorino che verrà pubblicato prossimamente.

Burrocacao Rosa di Young Signorino: il testo

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao?rosa

Burrocacao,?burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao?rosa

Burrocacao, burrocacao rosa.

Mando baci, smack

Faccio fatto?con lei col filtro make up

Ma è semplicemente il mio stile

Sex stile io

No, non fate i biricchini

Fate i finti signorini.

Sono io il creatore

Questo mondo per te è nuovo

Mangiavo pasta e sì

Nono mica pasta all’uovo

Sono l’unico vero rosa dentro tinta unita

Mmh, sono il divo

Ha, sono diva

Sì signorino gelo, sto tutto granita

Sigaretta dopo l’altra

Smalto sulle dita

Sto tutto nicotina.

Cosa copi? Non scopi

Non hai scopi, tu schioppi

Quando sto troppo annoiato

Tutti bianchi stanno gli occhi.

Mmh, mmh, sono io

Il creatore

Tu cretino

Non puoi farlo

Si lo dico, signorino

no no ya ya.

Come faccio

Non lo so manco proprio

Sono crazy, sono loco

Profuma tutto di nuovo

Ha, trap signorino

Rappresento l’Italia

Non indosso ciò che indossi

No no no non è la tua taglia

Ecco ciò che sono

Lo dico esplicitamente

Se vuoi puoi

Fottere con la mia mente

Signorinismo, fashion, religione

Ci puoi credere.

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Burrocacao, burrocacao rosa

Mmh, sono io.

Burrocacao Rosa di Young Signorino: il video

