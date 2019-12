Charles Manson (Buon Natale 2) di Salmo feat. Lazza, Nitro e Dani Faiv: testo e audio

Charles Manson (Buon Natale 2) di Salmo feat. Lazza, Nitro e Dani Faiv fa parte dell’album del rapper, Playlist Live. Ecco testo e audio della canzone.

Charles Manson (Buon Natale 2) di Salmo feat. Lazza, Nitro e Dani Faiv: il testo

Charles Manson (Buon Natale 2) di Salmo feat. Lazza, Nitro e Dani Faiv: l’audio

Redazione-iGossip

[Strofa 1: Salmo] Buone feste del c-, buon Natale di m-25 dicembre, siamo in stato di allertaAncora l’ansia?che?sale, ehiFumo come?fosse legale, ehiDimmi se qualcuno è?normaleNell’Area 51, fra’, c’è Babbo Natale, uohMetti il disco e sei morto, sto pezzo lo aspetti più di Cristo risortoA casa mia il crocefisso è un ricordoFiglio di Dio, preferisco l’abortoE misà che vado al Mc, metto una faccia felice come Arthur Fleck (ah)Faccio una strage se, anche quest’anno a Italia 1 canta Michael Bublé (wooh)Fumo ma non farci caso, c’è il presepe che mi fa un applausoLa gente va dove la porta il nasoSpecie se è quello di Pippo BaudoGiro con la revoca, ehL’umore tipo vedova, ehIl Natale è alle porte (wooh), testimone di Geova[Ritornello: Salmo] Se mi prende così male (wooh)Sarà che, sarà che sarà Natale (wooh)Anche se a me sembra tutto uguale (yah)Ogni volta che ci penso, mi sale il Charles Manson, eh [Strofa 2: Lazza] Ehi, mi sa che faccio tardi pure oggi, ehNon sono in orario per la cenaSai che cazzo mene dei regaliO di vedere qualche zia scemaOdio il Natale come il Grinch (mmh)Sto flow ti uccide, dà lezioni (mmh)Entro in un cinepanettone (mmh)Con un fucile a pallettoni (mmh, bang)Capodanno col bottoSono un pazzo, mo’ scoppioSono sotto l’albero della tua tipa, le do il cazzo col fioccoEhi, Babbo Natale, tranne un giorno all’anno è solo un vecchio ubriacone (oh no)Io quest’anno ho fatto i soldi e chiederò a Gesù bambino per regalo cosa vuole, come Briatore (eh)Bravo canta clown (bravo)Tutto rosso fra’, come Santa Claus (ehi)Tu che mi stai intorno, perché vuoi del follow (aah)Ti regalo l’hype, sono Santa Clout (Santa Clout)Ti vedo triste (mmh), sarà che non sei nel disco di SalmoE se Babbo Natale esiste (esiste), non sono il rapper dell’anno (brr) [Ritornello: Salmo] Se mi prende così male (wooh)Sarà che, sarà che sarà Natale (wooh)Anche se a me sembra tutto uguale (yah)Ogni volta che ci penso, mi sale il Charles Manson, eh [Strofa 3: Dani Faiv] Bella la pistola (paw), cosa spara palle? (uff)Meglio non fai l’albero (no), perché lui ha più palle (ah)Quando entro io (eh), fanno tutti wow (wow)Fra’ se chiamo Dio, mi risponde bau (wow)Non mi frega un cazzo, però almeno (yeah)Mi distruggo sempre quando ceno (yeah)Ho mangiato un pandoro con Morgan (seh)C’era solo lo zucchero a velo (ah)Il Natale fa ingrassare come merdeE sprecare il cibo che ci serve (Amen)Io non prego un angelo, non sto a BetlemmeNon invidio l’albero, perché è al verdeMi dispiace se ti sei allarmato (no)Ma sei fuori luogo come chi va in metro e grida: “Alle armate”Che bomba di regalo (phaw)La tua tipa, cinghiale (oh), sempre a mangiare (oh)Non è Babbo Natale, ma una babbio natale [Ritornello: Salmo] Se mi prende così male (wooh)Sarà che, sarà che sarà Natale (wooh)Anche se a me sembra tutto uguale (yah)Ogni volta che ci penso, mi sale il Charles Manson, eh [Strofa 3: Nitro] Mi chiedono già che cosa faccio a CapodannoIo mi chiedo di cosa mi faccio a CapodannoNel tuo club non ci hai visti, sei ciecoCenone al Mc, Gesù Cristi McBacon, ehE alle cene coi parenti (mmh)Mi presento e mi congedo (mmh)“Quando ci sforni i pargoletti?” (eh)Rispondo: “Quando li scongelo” (wow)Ho un sogno ricorrente che mi attiraConvincere i Vanzina a filmare “Natale in Siria”Così forse si vede che succede in PalestinaE il giorno della prima, mi sparo nella bocca in prima fila“Buon Natale stronzi”Con le mie cervella su De Sica e BoldiSiamo vuoti come i vostri discorsi da sbronziFatevi i regali non i cazzi nostri, è meglio se te ne vaiFuori dal cazzo gentilmenteLa differenza c’è e si senteIo sempre fresco, sempreverdeTu sempre al fresco, sempre al verdeVado ad urlare: “Felice Capodanno” ad un pranzo pasqualeGià so che c’è nel sacco di Babbo NataleUn altro disco pacco di un babbo da talent, ah [Outro: Salmo] Buone feste del c-, buon Natale di m-25 dicembre, siamo in stato di allertaBuone feste del c-, buon Natale di m-25 dicembre, siamo in stato di allerta.