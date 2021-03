Che me chiamme a fa’? di Rocco Hunt e Geolier: testo e video ufficiale

Che me chiamme a fa’? di Rocco Hunt e Geolier racconta degli interrogativi che nascono di fronte al dubbio della ragazza che si sta frequentando, apparentemente indifferente al sentimento che prova chi canta. Ecco testo e video ufficiale.

Che me chiamme a fa’? di Rocco Hunt e Geolier: il testo

Che me chiamme a fa’? di Rocco Hunt e Geolier: il video ufficiale

[Ritornello: Rocco Hunt]Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?Si overamente nun ce tieneDimme pecché mo triemmeJe mo cu’tté nun voglio cchiù pazziàDincello ô munno stammo assiemeSi cado, tu me mantieneMa allora ‘a notte che me chiamme a fa’?Si overamente nun ce tieneDimme pecché mo triemmeJe mo cu’tté nun voglio cchiù pazziàDincello ô munno stammo assiemeSi cado, tu me mantiene [Strofa 1: Rocco Hunt]Si vuò, t? scrivo na poesia, sì, però je nun so’ N?rudaE tu nun sî mica ‘a primma scema ca p”e chiacchiere s’illudeTu ‘a cunusce ‘a vita mia, sanguisughe e barracudaForse è meglio a nun sapè, nun durmisse nu minutoNa regina vò a nu re, sì, ma ‘o re tene n’imperoE pe cumbattere ‘e nemice ‘n”a vede pe juorne intereEssa se sente trascurata, ma ‘a fore pare invincibileChissà addò trova ‘a forza ‘e se crescere n’atu principe, ehi [Pre-Ritornello: Rocco Hunt]Ma pecché nun ce staje maje quando te voglio?Ma pecché mo faje ‘sta faccia si te spoglio?Me pare ca ‘nte ‘mporta ‘e meE nun te voglio mantenè, ehi [Ritornello: Rocco Hunt]Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?Si overamente nun ce tieneDimme pecché mo triemmeJe mo cu’tté nun voglio cchiù pazziàDincello ô munno stammo assiemeSi cado, tu me mantieneMa allora ‘a notte che me chiamme a fa’?Si overamente nun ce tieneDimme pecché mo triemmeJe mo cu’tté nun voglio cchiù pazziàDincello ô munno stammo assiemeSi cado, tu me mantiene [Strofa 2: Geolier]Yeah, pecché me dice ca nun t’amo? Je nun ‘e dico cierte ccosePe dicere quanto t’amo ancora hann”a ‘nventà ‘e parole‘O ssaje m’escludo ‘a tutte quante e dico ca me sento suloTu sî bella comm’è che, cchiù assaje vestuta, no annudaMa che piense ‘e me quanno parlano tutte quante?Pecché giustamente loro ancora nun ‘o sannoSo’ nu guaglione ‘e strada e se n’è accorto mamma e babboE quanno parlo annanze a lloro in italiano sbaglioT’accatto aniello ‘e Tiffany, ma vestuto NikeJammuncenne a Miami, sî nu quadro ‘e DalìNun me cercà scuse, me ‘nvento na scusa po’ vacoTu ‘nviente na scusa dimane [Pre-Ritornello: Geolier]Allora ‘a notte che me chiamme a fa’?Si overamente nun ce tieneDimme pecché mo triemmeJe mo cu’tté nun voglio cchiù pazziàDincello ô munno stammo assiemeSi cado, tu me mantiene [Ritornello: Rocco Hunt & Geolier]Ma allora ‘a notte che me chiamme a fa’?Si overamente nun ce tieneDimme pecché mo triemmeJe mo cu’tté nun voglio cchiù pazziàDincello ô munno stammo assiemeSi cado, tu me mantiene.