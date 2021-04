Che senso ha di Franco126: testo e video ufficiale della canzone

Che senso ha di Franco126, che è già disponibile dal 9 aprile scorso. Nelle parole del brano, Franco126 si interroga sul senso di alcuni riti quotidiani (stare sul bancone, riempire il bicchiere senza che la sete passi, ascoltare i consigli di chi li dà principalmente a se stesso). fino a smetterla di cercare risposte che probabilmente non si possono ottenere (“E me ne vado con la giacca sulla spalla, Lascio indietro dubbi e punti di domanda, E ci sta un silenzio che, Sembra che parli per te”). Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Che senso ha di Franco126: il testo

Che senso ha di Franco126: il video

[Strofa 1]Che senso haStare coi gomiti al bancone tutto il giornoE riempire questo bicchiere fino all’orloSe non passa la sete?Che senso haAccogliere tutti i consigli a braccia aperteSe poi chi te li dà finisce quasi semprePer darli a se stesso? [Pre-Ritornello]Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estateMa si sente che hai l’inverno nella voceE lo sai che delle volte non va come deve andareMa d’altronde è così che vanno le coseChe poi restare quaChe differenza fa? [Ritornello]E me ne vado con la giacca sulla spallaGiro l’angolo e in un attimo è già l’albaE non è nulla di cheSe non so nulla di teE me ne vado con la giacca sulla spallaLascio indietro dubbi e punti di domandaE ci sta un silenzio cheSembra che parli per te [Strofa 2]Che senso haDire la verità se ti fa stare peggio?Mentire se alla fine poi non hai coraggioA farlo fino in fondo?Che senso haContinuare a difendere le cause perse?Far finta che le cose siano come sempreQuando è cambiato tutto? [Pre-Ritornello]Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estateMa si sente che hai l’inverno nella voceE lo sai che delle volte non va come deve andareMa d’altronde è così che vanno le coseChe poi restare quaChe differenza fa? [Ritornello]E me ne vado con la giacca sulla spallaGiro l’angolo e in un attimo è già l’albaE non è nulla di cheSe non so nulla di teE me ne vado con la giacca sulla spallaLascio indietro dubbi e punti di domandaE ci sta un silenzio cheSembra che parli per te[Bridge]Forse non c’è nessun forse e nemmeno una ragioneA volte basta tirare un filo per disfare l’intero maglioneMa passerà come una stazione o un raffreddore di stagioneO uno sbalzo d’umore, come tutto per forza di cose [Ritornello]Me ne vado con la giacca sulla spallaGiro l’angolo e in un attimo è già l’albaE non è nulla di cheSe non so nulla di teE me ne vado con la giacca sulla spallaLascio indietro dubbi e punti di domandaE ci sta un silenzio cheSembra che parli per te.