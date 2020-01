Chega di Gaia Gozzi: testo, traduzione e video

Chega di Gaia Gozzi è il brano inedito della cantante di Amici di Maria De Filippi. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Chega di Gaia Gozzi: il testo

Bendita dor me deixe em paz

Bendita dor me deixe em paz

E se ele some quando eu tô na cama

Melhor deixar de vez

Pra mim não é que tanto faz

Pra mim não é que tanto faz

Pra mim nao vale ir embora

Já chegou a hora (de me tornar feliz)

Ela joga nas estradas só mentira pra não ter demora

Sem demora

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega di Gaia Gozzi: la traduzione

Benedetto dolore lasciami in pace

Dolore benedetto lasciami in pace

E se sparisce quando sono a letto

Meglio lasciarlo per sempre

Per me non ha così tanta importanza

Per me non ha così tanta importanza

Per me non conta andarsene

È giunta l’ora di essere felice

Gioca per strada, solo menzogne, per non avere ritardi

Senza indugio

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore e pace

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore né pace

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore e pace

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore nè pace

