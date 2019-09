Chiasso di Random: testo e video ufficiale

Chiasso di Random è diventato a sorpresa uno dei brani più ascoltati dell’estate 2019. La canzone di Emanuele Caso, questo il vero nome del rapper originario di Riccione e attualmente sotto contratto con Visory Records e Thaurus Publishing, ha dominato la Top viral di Spotify ( superando quota 10 milioni di stream) e ha scalato la classifica di Apple Music. Il singolo è stato scritto dallo stesso Emanuele Caso con Samuel Balice. Su Youtube il video di Chiasso ha superato quota 8 milioni di visualizzazioni. Il suo album di debutto si intitola Giovane Oro ed è del 2018. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Chiasso di Random: il testo

Ooh

Io ti parlo con il cuore in mano

muoio per rinascere di nuovo

se ti cerco e non ti trovo

mi riguardo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e da te mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più

Un sorriso regalato finalmente

in un mondo dove senza soldi non risolvi niente

ti ho regalato una rosa

la volta precedente

e ti odio se mi guardi con quell’aria indifferente

siamo soli da soli

soli se siamo insieme

Baby stringimi la mano non voglio più cadere

un’altro pacco di camel

mentre ripenso a quelle sere

sotto le coperte con il freddo

fuori a guardare la tele

Basta poco per sentirsi meglio

a me basti solamente tu

sono un’altro con il chiasso dentro

se ti vedo non lo sento più

Io ti parlo con il cuore in mano

muoio per rinascere di nuovo

se ti cerco e non ti trovo

mi riguardo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e da te mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più

E mentre questo tempo passa

la mia rabbia

non si calma, no

avvolti nella nebbia

lacrime si versano

grazie a quella mia scelta

che ho fatto

indietro non si torna

andrò dove mi porta il vento

senza perdere la rotta

e le note di ogni corda le sento tremare

come noi quella volta al freddo

Però insieme non lo sentivamo ma

troppe volte ci dimentichiamo

di quello che abbiamo fatto con le nostre mani

che un ti amo in fondo è migliore dei regali

E non ti sento da un po’

e non è quello che voglio

che qui comanda l’orgoglio

se non lo capisci un’amore è morto

quindi scendi che mi trovi di sotto

na mi hai detto no no o o

e il dolore profondo

guarda come ha travolto la mia vita

non schioccherò le dita e ancora mi ritroverò

A parlarti con il cuore in mano

pronto a ricominciare di nuovo ma

se ti cerco e non ti trovo

mi riguardo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e da te mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più

Questa vita prende e toglie quello che non sai tenere

se desideri una cosa e lo tieni trattala bene

sei la mia stella polare mi indichi la direzione

mi impedisci di cadere.

Chiasso di Random: il video ufficiale

Redazione-iGossip