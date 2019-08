Chiedo di non chiedere di Giordana Angi: testo e video

Chiedo di non chiedere di Giordana Angi è il secondo singolo estratto da “Casa”, il primo album dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, certificato disco d’Oro. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Chiedo di non chiedere di Giordana Angi: il testo

Ho un fiore per tre

È un po’ sporco ma c’è tanta verità

Cerco le chiavi di casa, sono sbronza

Ma voglio te, voglio te

Lei arriva col fare da diva

Mi ammira, mi attira e mi schifa

Ma io sono sempre la stessa

La solita stronza

Lasciamo la festa che mi gira la testa

La macchina è spenta e con noi c’è anche lei

Sì, c’è ancora lei

Chiedo di non chiedere

Io chiedo di non chiedere

Se ho più voglia di te

O invece ho più voglia di lei

Chiedo di non chiedere

Io chiedo di non chiedere

Se ho più voglia di te

O di fare l’amore con lei

Ah che fortuna

Sarà stata la luna

A mandarti qui da me

Così iniziamo la festa

È un giro di giostra

Le sue labbra sul mio seno

E perdo il controllo dei miei sensi

Le mani intrecciate, le facce sudate

Il vestito scucito dal mio desiderio

Mi bacia e mi schiva

Ed io sono sempre la solita stronza

Ti cerco e la cerco ma ha il fiato corto

Non sai cosa fare, lasciati andare

Stanotte non pensare mai

Chiedo di non chiedere

Io chiedo di non chiedere

Se ho più voglia di te

O invece ho più voglia di lei

Chiedo di non chiedere

Io chiedo di non chiedere

Se ho più voglia di te

O di fare l’amore con lei

Attends le temps que tu peux

Et laisse-moi dans le sens que tu veux

Mais j’ai compris que tu as envie

Me dis pas que tu pars, me dis pas que t’as pas envie

Me dis pas tu t’as un mari

Que ça tombe, alors, pour le laisser

Que la lumière maintenant elle est baissée

Et moi j’suis là et j’suis toute mouillée

Parce que j’suis à toi, j’suis à toi bébé

Chiedo di non chiedere

Io chiedo di non chiedere

Se ho più voglia di te

O invece ho più voglia di lei

Chiedo di non chiedere

Io chiedo di non chiedere

Se ho più voglia di te

O di fare l’amore con lei

Et laisse-moi dans le sens que tu veux

Avec le temps, le temps que tu peux

Parce que j’suis à toi, j’suis à toi bébé.

Chiedo di non chiedere di Giordana Angi: il video

Redazione-iGossip