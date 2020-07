Ciclone di Takagi, Ketra, Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings: testo e video

Ciclone di Takagi, Ketra, Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings è uno dei tormentoni dell’estate 2020. Il video, con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), è ispirato all’iconica scena del flamenco de Il Ciclone, la pellicola di culto degli anni ’90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione nel finale del clip.

Ciclone di Takagi, Ketra, Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings: il testo

Ciclone di Takagi, Ketra, Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings: il video ufficiale

[Strofa 1: Mariah]Yo?he intentado llamartePero con miedo aEquivocarmeContestasMe enredasNo quieroEsa vainaTe imaginasYo?moria?por?tiNo se si?tú por miLo?que queda claro es queNo nos funcionó [Strofa 2: Elodie]Prima di teEro sola ero miaEra tutto più facileOra in questa folliaHo imparato a danzareCento giorni senzaRincontrarsiNon credevo che poi mi mancassi [Bridge: Elodie]Scriverò di amarti sulle noteDi un iPhoneFisso la parete tantoNon ti chiameròNeanche staseraNon vale la penaÈ agosto ma si gelaAnche se non serve a niente [Ritornello: Elodie]Sottovoce dirti di sìSottovoce dirti di sìSottovoce dirti di sìStanotte solamenteSottovoce dirti di sìSottovoce dirti di sìMi sfiori appenaSei un brivido sulla mia schienaAh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ahSulla mia schiena [Strofa 3: Mariah]Mirando hacia la paredPensando en llmarteContestasMe enredasNo quieroEsa vainaTú me restasA veces pienso que siDespués me digo noNo te puedo llmar aunqueQuiera de ti [Strofa 4: Elodie]Prima di teEro sola ero miaEra tutto più facileOra in questa folliaHo imparato a danzareZingara è la notte perCercarsiSei un ciclone in cerca deiMiei passi [Bridge2]Scriverò di amarti sulle noteDi un iPhoneFisso la parete tantoNon ti chiameròNeanche staseraNon vale la penaÈ agosto ma si gelaAnche se non serve a niente [Ritornello: Elodie]Sottovoce dirti di sìSottovoce dirti di sìMi sfiori appenaSei un brivido sulla mia schienaSulla mia schienaAh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ahSulla mia schienaAh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ahSulla mia schiena.