Il cielo non mi basta di Lodovica Comello: il testo e il video ufficiale

Il cielo non mi basta è il titolo della canzone che la giovane cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana Lodovica Comello ha portato al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi. Il brano dell’ex star della Disney, Violetta, è stato scritto da Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini e Fabrizio Ferraguzzo. In un’intervista radiofonica al programma Radio Festival di Radio 105 Lodovica Comello ha descritto così il suo nuovo singolo: “Sanremo? Lo considero come il grande ritorno alla musica, il mio primo amore dopo una pausa televisiva fortunata. Il cielo non mi basta è una canzone che parla d’amore, anche se ne parla in maniera particolare perché è un amore impossibile e che vive di piccoli momenti rubati. E’, proprio per questo, un amore unico ed irripetibile. Ognuno potrà interpretarlo come meglio crede”. Siete proprio curiosi di leggere il testo, ascoltare la canzone e guardare il video di Il cielo non mi basta? Troverete tutto dopo il salto!

Il cielo non mi basta di Lodovica Comello: il testo

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Giusto il tempo di farci male e andare via di schiena

Ci nasconderemo al buio per non farci prendere

Dalle luci del mondo, dal rumore sordo delle macchine

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

Respiriamo insieme questa luna piccola che muore

Ci nasconderemo bene, proveremo a vivere

Anche solo un momento, come se non esistessero le regole

Mi prenderò solo un po’ di te Un istante di complicità

Un deserto di felicità Che passerà e lascerà la polvere

Che come il vento ci confonderà

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Lascia pure che io mi avvicini un po’, quanto non so

Mi prenderò solo un po’ di te

Un istante di complicità

Un deserto di felicità

Che passerà e lascerà la polvere

E anche se vuoi darmi il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta

Il cielo non mi basta.

Il cielo non mi basta di Lodovica Comello: il video ufficiale