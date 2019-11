Clementine di Halsey: testo, traduzione e video ufficiale

Clementine di Halsey è il nuovo brano estratto dal suo album Manic. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del nuovo singolo.

Clementine di Halsey: il testo

[Verse 1]

I’d like to tell you that my sky’s not blue, it’s violent rain

And in my?world,?the people on?the street don’t know my name

In?my world, I’m seven feet tall

And the boys always call, and the girls do too

Because in my world, I’m constantly, constantly havin’ a breakthrough (Hmm)

Or a breakdown, or a blackout

Would you make out with me underneath the shelter of the balcony?

[Chorus1]

‘Cause I don’t need anyone

I don’t need anyone

I just need everyone and then some

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some (I just need everyone and then some)

[Verse 2]

Wish I could see what it’s like to be the blood in my veins

Do the insides of all of my fingers still look the same?

And can you feel it too, when I am touchin’ you?

And when my hair stands on ends, it’s saluting you

The blush in your cheeks says that you bleed like me

And the 808 beat sends your heart to your feet

Left my shoes in the street so you’d carry me

Through a breakdown

Through a breakdown or a blackout

Would you make out with me on the floor of the mezzanine?

[Chorus1]

‘Cause I don’t need anyone

I don’t need anyone

I just need everyone and then some

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some (I just need everyone and then some)

[Bridge3]

My face is full of spiderwebs, all tender yellow blue

And still with one eye open, well, all I see is you

I left my daydreams at the gate because I just can’t take ‘em too

Know my heart still has a suitcase, but I still can’t take it through

[Chorus1]

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I don’t need anyone (I don’t need anyone)

I just need everyone and then some (I just need everyone and then some)

[Outro5]

I don’t need anyone

I don’t need anyone

I just need everyone and then some

Oh-mmm, oh-mmm (Yep).

Clementine di Halsey: la traduzione

Vorrei dirti che il mio cielo non è sereno, c’è una pioggia violenta

E nel mio mondo, le persone per strada non conoscono il mio nome

Nel mio mondo, sono alto un metro e ottanta

E i ragazzi chiamano sempre, e lo fanno anche le ragazze

Perché nel mio mondo, sono costantemente, costantemente un passo avanti (Hmm)

O un guasto o in blackout

Vorresti uscire con me sotto il riparo del balcone?

Perché non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni (ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni)

Vorrei poter vedere com’è essere il sangue nelle mie vene

Le parti interne di tutte le mie dita sembrano ancora uguali?

E riesci a sentirlo anche quando ti tocco?

E quando i miei capelli sono dritti, ti stanno salutando

Il rossore nelle guance dice che sanguini come me

E il battito 808 ti rimette in piedi il cuore

Ho lasciato le scarpe per strada per portarmi

Attraverso un crollo

Attraverso un crollo o un blackout

Vuoi uscire con me sul pavimento del mezzanino?

Perché non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni (ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni)

La mia faccia è piena di ragnatele, tutte di un tenero blu giallo

E ancora con un occhio aperto, beh, tutto quello che vedo sei tu

Ho lasciato i miei sogni ad occhi aperti al cancello perché non riesco proprio a prenderli anch’io

So che il mio cuore ha ancora una valigia, ma non riesco ancora a farcela

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (non ho bisogno di nessuno)

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni (ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni)

Non ho bisogno di nessuno

Non ho bisogno di nessuno

Ho solo bisogno di tutti e poi di alcuni

Oh-mmm, oh-mmm (Sì).

Clementine di Halsey: il video ufficiale

