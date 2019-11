Dance Monkey di Tones and I: testo, traduzione e video ufficiale

Dance Monkey di Tones and I è stato pubblicato il 10 maggio 2019 ed è tratto dall’imminente EP di debutto The Kids Are Coming. La cantante australiana ha dichiarato: “Ho scritto questa canzone sull’essere un musicista ambulante e sul rendermi conto che puoi sicuramente dire che le persone sono così divertite ora con il clic di un pulsante ora o uno scorrimento. E quando suoni spettacoli dal vivo, posso vederlo, penso che ci siano state molte volte in cui ero impegnato in un concerto in cui c’erano molte persone, davanti a me, come a dire Di più, di più! Vai ancora, ancora, ancora!”.

“Ci sono stati momenti in cui era davvero importante che le persone fossero così abituate a vedere qualcosa di diverso per divertirsi che la pazienza era diminuita – ha proseguito -. Devi essere veramente veloce, non puoi parlare tanto, raccontare la tua storia e andare avanti con la canzone”.

Dance Monkey di Tones and I: il testo

[Verse 1]

They say, “Oh my god, I see the way you shine

Take your hand, my dear, and place them both in mine”

You know you stopped me dead while I was passing by

And now I beg to see you dance just one more time

[Pre-Chorus1]

Ooh, I see you, see you, see you every time

And oh my, I, I like your style

You, you make me, make me, make me wanna cry

And now I beg to see you dance just one more time

[Chorus2]

So they say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy

And when you’re done I’ll make you do it all again

[Verse 2]

I said, “Oh my god, I see you walking by

Take my hands, my dear, and look me in my eyes”

Just like a monkey, I’ve been dancin’ my whole life

But you just beg to see me dance just one more time

[Pre-Chorus1]

Ooh, I see you, see you, see you every time

And oh my, I, I like your style

You, you make me, make me, make me wanna cry

And now I beg to see you dance just one more time

[Chorus2]

So they say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy

And when you’re done I’ll make you do it all again

They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy

And when you’re done I’ll make you do it all again

[Bridge5]

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

(Do it all again, do it all again, do it all again)

Oh-oh, oh-oh, oh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh

(Do it all again, do it all again, do it all again)

Ooh, ah-ah, ah-ah

[Chorus2]

They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy

And when you’re done I’ll make you do it all again

They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say

Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy

And when you’re done I’ll make you do it all again

All again.

Dance Monkey di Tones and I: la traduzione

Dicono: “Oh mio Dio, vedo il modo in cui brilli

Prendi la tua mano, mia cara, e mettile entrambe nella mia ”

Sai che mi hai reso morto mentre stavo passando

E ora ti prego di vederti ballare ancora una volta

Ooh, ti vedo, ci vediamo, ci vediamo ogni volta

E oh mio, mi piace il tuo stile

Tu, mi fai, mi fai, mi fai venir voglia di piangere

E ora ti prego di vederti ballare ancora una volta

Così dicono

Balla per me, balla per me, balla per me, oh-oh-oh

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai prima d’ora

Dicono

Muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me, ayy-ayy-ayy

E quando avrai finito, ti farò fare di nuovo tutto

Dissi: “Oh mio Dio, ti vedo passare

Prendi le mie mani, mia cara, e guardami negli occhi ”

Proprio come una scimmia, ho ballato per tutta la vita

Ma mi permetti di vedermi ballare solo un’altra volta

Ooh, ti vedo, ci vediamo, ci vediamo ogni volta

E oh mio, mi piace il tuo stile

Tu, mi fai, mi fai, mi fai venir voglia di piangere

E ora ti prego di vederti ballare ancora una volta

Così dicono

Balla per me, balla per me, balla per me, oh-oh-oh

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai prima d’ora

Dicono

Muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me, ayy-ayy-ayy

E quando avrai finito, ti farò fare di nuovo tutto

Dicono

Balla per me, balla per me, balla per me, oh-oh-oh

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai prima d’ora

Dicono

Muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me, ayy-ayy-ayy

E quando avrai finito, ti farò fare di nuovo tutto

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

(Ripeti tutto, ripeti tutto, ripeti tutto)

Oh-oh, oh-oh, oh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh

(Ripeti tutto, ripeti tutto, ripeti tutto)

Ooh, ah-ah, ah-ah

dicono

Balla per me, balla per me, balla per me, oh-oh-oh

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai prima d’ora

Dicono

Muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me, ayy-ayy-ayy

E quando avrai finito, ti farò fare di nuovo tutto

Dicono

Balla per me, balla per me, balla per me, oh-oh-oh

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai prima d’ora

Dicono

Muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me, ayy-ayy-ayy

E quando avrai finito, ti farò fare di nuovo tutto.

Dance Monkey di Tones and I: il video ufficiale

