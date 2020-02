Dance Of The Clairvoyants dei Pearl Jam: testo, traduzione e video

Dance Of The Clairvoyants dei Pearl Jam anticipa la pubblicazione dell’undicesimo album in studio della band rock americana, Gigaton. Jeff Ament ha così descritto il nuovo singolo e il nuovo album in arrivo: “Non posso dirti quanto sono orgoglioso di questo gruppo di canzoni. Come sapete, ci siamo presi il nostro tempo e questo ci ha aiutato a rischiare di più. Dance è stata una tempesta perfetta di sperimentazione e vera collaborazione – ha sottolineato -, mescolando la strumentazione e costruendo una grande canzone, con Ed cha ha scritto ancora alcune delle mie parole preferite, attorno alla batteria potente di Matt. Ho già parlato della folle parte di chitarra di Mike e che Stone suona il basso in questo pezzo? Abbiamo aperto alcune nuove porte in modo creativo ed è entusiasmante”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

I Pearl Jam – Foto: Facebook

Dance Of The Clairvoyants dei Pearl Jam: il testo

Dance Of The Clairvoyants dei Pearl Jam: la traduzione

[Verse 1]Confusion is to commotionWhat love is to our devotionDeceptively bigAs big as the oceanAnd equally?hard?to controlSo save?your predictionsAnd burn your assumptionsLove is?frictionRipe for comfortEndless equationsAnd tugging persuasionsDoors open upTo interpretation [Chorus1]Expecting perfectionLeaves a lot to ignoreWhen the past is the presentAnd the future’s no moreWhen every tomorrowIs the same as before[Verse 2]The looser things getThe tighter you becomeThe looser things getTighterNot one manCan be greater than the sumIt’s not a negative thoughtI’m positive, positive, positiveFalling down, not staying downCould’a held me up, rather than tearing me downDrown in the river [Chorus1]Expecting perfectionLeaves a lot to ignoreWhen the past is the presentAnd the future’s no moreWhen every tomorrowIs the same as before [Verse 3]Numbers keep falling off the calendar’s floorWe’re stuck in our boxesWindows open no moreCouldn’t lift up the forget-me-notsNot recalling what they’re forI’m in love with clairvoyants‘Cause they’re out of this world [Bridge3]I know the girls wanna danceFall away their circumstanceI know the boys wanna growTheir dicks and fix and file thingsI know the girls wanna danceClairvoyants in a tranceI know the boys wanna growTheir dicks and fix and file things [Outro4]Stand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand backStand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand back(I know the girls wanna dance away their circumstance)(I know the boys wanna grow, their dicks and fix and file things)Stand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand backStand back when the spirit comesStand back when the spirit comesStand back when the spirit comes.

La confusione è confusione

Cosa è l’amore per la nostra devozione

Ingannevolmente grande

Grande come l’oceano

E ugualmente difficile da controllare

Quindi salva le tue previsioni

E brucia i tuoi presupposti

L’amore è attrito

Maturo per il massimo comfort

Equazioni infinite

E tirando persuasioni

Le porte si aprono

All’interpretazione

Aspettando la perfezione

Lascia molto da ignorare

Quando il passato è il presente

E il futuro non c’è più

Quando ogni domani

È lo stesso del giorno prima

Le cose più abbandonate diventano

Più strette diventi

Le cose più sciolte diventano

più strette

Nemmeno un uomo

Può essere maggiore della somma

Non è un pensiero negativo

Sono positivo, positivo, positivo

Cadere, non rimanere giù

Avrei potuto trattenermi, piuttosto che abbattermi

Annegare nel fiume

Aspettando la perfezione

Lascia molto da ignorare

Quando il passato è il presente

E il futuro non c’è più

Quando ogni domani

È lo stesso del giorno prima

I numeri del calendario continuano a cadere sul pavimento

Siamo bloccati nelle nostre scatole

Windows non si apre più

Impossibile sollevare i nontiscordardime

Non ricordare a cosa servono

Sono innamorato dei chiaroveggenti

Perché sono fuori dal mondo

So che le ragazze vogliono ballare

Cadono le loro circostanze

So che i ragazzi vogliono crescere

I loro cazzi, sistemano e archiviano le cose

So che le ragazze vogliono ballare

Chiaroveggenti in trance

So che i ragazzi vogliono crescere

I loro c*zzi, aggiustano e archiviano le cose

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro

(So ??che le ragazze vogliono ballare via le loro circostanze)

(So ??che i ragazzi vogliono crescere, i loro cazzi, sistemano e archiviano le cose)

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene

Stai indietro quando lo spirito viene.

Dance Of The Clairvoyants dei Pearl Jam: il video