Dilemme di Lous and The Yakuza: testo, traduzione e video

Dilemme di Lous and The Yakuza è la hit di successo internazionale della cantante belga ma originaria del Congo, cresciuta tra Ruanda e Europa. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Lous and The Yakuza – Foto: Facebook

Dilemme di Lous and The Yakuza: il testo

[Couplet 1]Au plus j’ai la haineAu plus ils me font de la peineCe n’est pas un?drameSi?je ne fais?plus la fêteLous, es-tu sereineOu fais-tu?juste la guerre ?La vie est une chienneQu’il faut tenir en laisse [Couplet 2]Vivre me hanteTout ce qui m’entoure m’a rendu méchanteSi je rate, je recommenceQuand je suis triste, je chanteNe jamais tout donner de moiDans ce monde c’est le diable qui est roiElles me disent que j’ai la poisse« Blague à part » devient « Lous à part »[Pre-Chorus1]Seule, seule, seule [Chorus2]Si je pouvais je vivrais seuleLoin des problèmes et des dilemmesNa na na na naSi je pouvais je vivrais seuleLoin de mes chaines et des gens que j’aimeNa na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na

[Couplet 3]Si jamais je freine et que je ne fais plus de scènesLaissez moi à l’arrière pour qu’à la source je me baigneMa blessure saigne et mon sang monte à la têteJe reste la même et ce, quoi qu’il advienneAu plus j’ai la haine, au plus ils me font de la peineMa peau n’est pas noire, elle est couleur ébèneLous es-tu sereine ou fais tu juste la guerre?Tu n’es pas parfaite, ton erreur reste humaine [Pré-refrain]Seule, seule, seule, je veux être seuleSeule [Refrain3]Si je pouvais je vivrais seuleLoin des problèmes et des dilemmesNa na na na naSi je pouvais je vivrais seuleLoin de mes chaînes et des gens que j’aimeNa na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na

[Couplet 4]Au plus j’avance, au plus je les devanceTant pis si tu ne suis pas la cadenceJe ne sais même plus sur quel pied je danseEncore un nègre trop frais, ça dérangeLa mélodie me berce et me rongeChaque mot me perce et donc je plongeDans les profondeurs de mes songesJe nage, me noie, dans la pénombre [Refrain3]Si je pouvais je vivrais seuleLoin de problèmes et des dilemmesNa na na na naSi je pouvais je vivrai seuleLoin de mes chaines et des gens que j’aimeNa na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrai seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na

Dilemme di Lous and The Yakuza: la traduzione

[Outro5]Seule, je vivrai seuleNa na na na naSeule, je mourrai seuleNa na na na na.

Più odio ho,

Più ho pietà per loro

Non è una tragedia, se non soffro più.

Lous, sei serena o stai solo facendo una guerra?

La vita è una cagna che deve essere tenuta al guinzaglio

La vita mi perseguita, tutto ciò che mi circonda me ne ha dato il senso

Se fallisco, ricomincio, quando sono triste canto

Non darmi mai tutto

In questo mondo è il diavolo che è il re

Mi dicono che ho sfortuna

Gli “scherzi a parte” diventano “Lous a parte”

Sola, sola, sola

Se potessi vivrei da sola

Lontano da problemi e dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da sola

Lontano dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

Se mai mi fermassi e non facessi più scene

Lasciami alle spalle così che possa fare il bagno alla fonte

La mia ferita sanguina e il mio sangue sale alla mia testa

Rimango lo stesso e non importa cosa succede

Più odio ho, più ho pietà per loro

La mia pelle non è nera, è color ebano

Lous, sei sereno o stai solo facendo una guerra?

Non sei perfetta, il tuo errare rimane umano

Sola, sola, sola

Se potessi vivrei da sola

Lontano da problemi e dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da sola

Lontano dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

Più vado avanti, più li supero

Peccato se non riesci a seguire la cadenza

Non so nemmeno più su quale piede sto ballando

Un altro nero troppo fresco, è fastidioso

La melodia mi culla e mi mangia

Ogni parola mi trafigge e così mi tuffo

Nel profondo dei miei sogni

Nuoto, annega, nell’ombra

Se potessi vivrei da sola

Lontano da problemi e dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da sola

Lontano dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

Sola, vivrei da sola

Na Na Na Na Na

Sola, morirei da sola

Na Na Na Na Na.

Dilemme di Lous and The Yakuza: il video