Dimmi ora di Madame feat. Guè Pequeno: testo e video ufficiale

Dimmi ora di Madame feat. Guè Pequeno è estratto dal suo album di debutto, l’omonimo Madame. La canzone parla di una incapacità di confrontarsi, di un rapporto che ha bisogno di un confronto. C’erano aspettative (“Io che cercavo in te un po’ di purezza, Perché avevo già macchiato la mia tunica”) che esplodono e prendono vita nelle frasi del ritornello, dopo si chiede esplicitamente di essere diretti e chiedono un chiarimento, doloroso pure che sia (“Dimmi ora che non hai, Più voglia di restare con me, Dimmi ora che non sai, Se ciò che sono fa per te”). Ecco testo e video ufficiale del brano.

Dimmi ora di Madame feat. Guè Pequeno: il testo

Dimmi ora di Madame feat. Guè Pequeno: il video ufficiale

[Intro]2nd Roof music [Strofa 1: Madame]Ogni pensiero si accascia, la tua bocca umidaSosta vietata nell’uscio, maHai preso parole diverse per dirmi tu stessoChe sarebbe meglio concluderla, scusa, maIl mio passato l’ho annodato all’ugola ed?ululaChiedimi?di?liberarti dagli hooligansIn?fondo son solo?che pezziChe non ho ingerito da subitoTi ci ho mischiato da stupida, ti chiedo scusa di nuovoPerdona la mente non lucidaPerò in ‘sti giorni mi serve una multiplaPer collegare i miei caviDar luce alla ragione, ho un rancore che mi perculaE non so stare sola, non so stare nudaMa so stare in buona, sì, solo se in tutaRimani n?l sofà, ti accendo la stufa [Pre-Ritornello: Madame]Ogni mia parola si appoggia alla musicaPure nel m?ntre di una guerra punicaPrima dicevi: “Sei unica”Ora ti stanchi se non si comunicaÈ solo che brulica nel mio sangue la tua musicaChe se non piangi, ti giudicaIo che cercavo in te un po’ di purezzaPerché avevo già macchiato la mia tunica [Ritornello: Madame & Guè Pequeno]Dimmi ora che non haiPiù voglia di restare con meDimmi ora che non saiSe ciò che sono fa per teDimmi ora se lo faiO non hai pazienza di stare a parlare per ore di comeLa fame mi ha reso peggiore di così (G-U-È) [Strofa 2: Guè Pequeno]Dovevo morire (Ah-ah), ma mi sono scordato (Uff)Ho toccato il fondo nell’abisso e l’ho guardatoYeah, e lui ha guardato me (Seh)Piangevo grosse gocce sotto a due lenti fumé (Seh)Tutti vogliono degli idoli per poi distruggerli (Ah-ah)Dove sarai quando la mia corona farà ruggine? (Dove?)Sembrava si inchinasseroMa stavano prendendo le misure per farmi cadere in basso (Baby)Baby, è attorno a mezzanotte come Miles Davis (Ah)Che viene a trovarmi il devil (Damn)E mi fa pensare al che sarebbe, al che fosse (Ah, ah, ah)Quando eravamo uno dentro l’altra, matrioske (Yeah) [Ritornello: Madame]Dimmi ora che non haiPiù voglia di restare con meDimmi ora che non saiSe ciò che sono fa per teDimmi ora se lo faiO non hai pazienza di stare a parlare per ore di comeLa fame mi ha reso peggiore di così.