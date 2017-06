Distrutto di Izi: testo e video ufficiale

Distrutto è il nuovo singolo di Izi, contenuto nel nuovo album intitolato Pizzicato. Il brano è stato prodotto da David Ice ed è un miscuglio eccezionale di sonorità elettroniche, beat ed effetti casuali. Ora però bando alle chiacchiere: ecco il testo e il video ufficiale di Distrutto.

Distrutto di Izi: il testo

Eh yah baybe

Yah ehi ehi

Tutto quanto di..

Yah

Tutto quanto distrutto

In ogni posto che scruto non vedo sviluppo

Fra’ vedo di tutto

Ogni volta che fisso dei volti mi volto

Perché mi distruggono

Ogni volta che penso “Che cazzo ho sbagliato?”

Poi crollo, mi butto

Ma non muoio, io ho visto di tutto

Ho vissuto di tutto

Ci sono giornate in cui mi piace ricordare vecchie cose

Vecchie cose che ho gettato e non sentivo più

Come il profumo che sentivo

Quando entravo in casa di mia nonna

Rincasavo quando lei faceva il sugo

La domenica quando andavamo a Genova

Passando dall’OWest fino all’IS

Il benzinaio fra’ com’era scritto

La mia casa me la scippano

Senza batteri, sì da bambino ero curioso

Caro IZI curioso

Dimentica chi sei se vuoi perdere tutto

Ci sono

Giuro lordo, ci sono

Frate tu mi vedi anche se ce l’hai brutto

Ogni ciccione mi pigliava per il culo: puniti

Sputa l’odio prima di parlarmi: puliti

I miei serpenti io li ho avuti, tanti

E ne ho schiacciati alcuni

Gli altri mo li schiaccio

Ma scappano per poco scappano nei buchi

Sento le frequenze come fossi in radio

Vedo nella gente come fosse radio

Genoa solo Genoa fossa giù allo stadio

Folla solo folla dentro questo cranio

Mollami, tu mollami nel mio silenzio

Scollati di dosso e trova uno diverso

Da bambino non sapevo cos’era il male

E fra ogni cosa andava sempre per il giusto verso

E già sapevo cosa avresti detto su di me

E più t’osservo più lo capisco come sei cresciuto

Tu un granello nello spazio eri sconosciuto

Dalla deriva arriva al centro del mio primo nucleo

Come puoi credere di essere sempre te stesso

Se cambi idea in ogni momento, sempre, ogni minuto

Sei minuto, ma siete entrati dentro quella testa

Tutti ci mandano a fanculo, dimmi cosa resta

Tutto quanto distrutto

In ogni posto che scruto non vedo sviluppo

Fra’ vedo di tutto

Ogni volta che fisso dei volti mi volto

Perché mi distruggono

Ogni volta che penso “Che cazzo ho sbagliato?”

Poi crollo, mi butto

Ma non muoio, io ho visto di tutto

Ho vissuto di tutto

Dio non farmi soffocare in mezzo a questa ressa

Io non so più cosa fare se non ho una cresta

Per guadagnare il poco pane che non mi rimane

Ho guadagnato tutto questo e mi rimane guerra

Io sto cercando solamente un po’ di pace

Per fare pace con me stesso dopo anni

Da un giorno all’altro siamo diventati grandi

Ma siamo giovani giovani, non possiamo farlo

Ma siamo nomadi nomadi e non abbiamo casa

Noi stiamo scomodi scomodi e non abbiamo ca…

Noi siamo popoli popoli ma non abbiamo luogo

Sì, fuori luogo, fuori l’uovo chi me lo ripaga?

Tutti quanti in vetro-manzo come Lady Gaga

Mangi avanzi, butti avanti, buttati in mezzo alla strada

Tanto qua niente e nessuno s’interessa a te

Proveranno a venderti da morto per fare più cash

Io invece mi studio

Mi procuro piano i pezzettini che ho perduto

Io che parlo piano per non inquinare tutto

Io che alzo la voce solo quando sto distrutto

Volevo fare l’archeologo per ripulire quello che ho lasciato sporco

Ma ci ributtano merda sopra

E io che ogni volta reinizio

E ogni volta reinizio

Tutto quanto distrutto

In ogni posto che scruto non vedo sviluppo

Fra’ vedo di tutto

Ogni volta che fisso dei volti mi volto

Perché mi distruggono

Ogni volta che penso “Che cazzo ho sbagliato?”

Poi crollo, mi butto

Ma non muoio, io ho visto di tutto

Ho vissuto di tutto

Ho vissuto di tutto

Ho vissuto di tutto

Ho vissuto di tutto

Ho vissuto di tu…

Distrutto di Izi: il video ufficiale