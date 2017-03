Dive di Ed Sheeran: testo, traduzione e audio

Dive è il nuovo singolo del cantautore britannico Ed Sheeran estratto dall’album ÷ (Divide), pubblicato il 3 marzo 2017 dalla Atlantic Records. Ecco il testo, la traduzione e il l’audio del nuovo singolo di Edward Christopher Sheeran.

Dive di Ed Sheeran: il testo

[Verse 1]

Oh, maybe I came on too strong

Maybe I waited too long

Maybe I played my cards wrong

Oh, just a little bit wrong

Baby I apologize for it

[Pre-Hook 1]

I could fall or I could fly

Here in your aeroplane

And I could live, I could die

Hanging on the words you say

And I’ve been known to give my all

And jumping in harder than

Ten thousand rocks on the lake

[Chorus]

So don’t call me baby

Unless you mean it

Don’t tell me you need me

If you don’t believe it

So let me know the truth

Before I dive right into you

[Verse 2]

You’re a mystery

I have travelled the world, there’s no other girl like you

No one, what’s your history?

Do you have a tendency to lead some people on?

‘Cause I heard you do, mmh

[Pre-Hook 2]

I could fall or I could fly

Here in your aeroplane

And I could live, I could die

Hanging on the words you say

And I’ve been known to give my all

Sitting back, looking at

Every mess that I’ve made

[Chorus]

So don’t call me baby

Unless you mean it

Don’t tell me you need me

If you don’t believe it

So let me know the truth

Before I dive right into you

Before I dive right into you

Before I dive right into you.

Dive di Ed Sheeran: la traduzione

Oh forse sono arrivato troppo forte

forse ho aspettato troppo

oh forse ho giocato male le mie carte

oh, forse solo un pochino

tesoro, ti chiedo scusa

potrei cadere o potrei volare

eccomi nel tuo aeroplano

e io potrei vivere, potrei morire

aggrappandomi alle parole che dici

e sono famoso per dare sempre tutto me stesso

e saltando più in alto di

dieci mila rocce sul lago

quindi non chiamarmi tesoro

a meno che non lo pensi davvero

non dirmi che hai bisogno di me

se non ci credi

quindi lascia che io sappia la verità

prima che io mi getti su di te

sei un mistero

ho viaggiato per il mondo, non c’è nessun’altra ragazza come te

nessuna, qual è la tua storia?

hai la tendenza di stregare certe persone?

perché so che lo fai, mmm

potrei cadere o potrei volare

eccomi nel tuo aeroplano

e io potrei vivere, potrei morire

aggrappandomi alle parole che dici

e sono famoso per dare sempre tutto me stesso

sedendomi e rilassandomi, guardando

a tutto il casino che ho fatto

quindi non chiamarmi tesoro

se non lo pensi davvero

non dirmi che hai bisogno di me

lascia che io sappia la verità

prima di gettarmi su di te

prima di gettarmi su di te

prima di gettarmi su di te.

Dive di Ed Sheeran: l’audio