Dj di m**** de Lo Stato Sociale feat. Arisa e MISS KETA: testo e video

Dj di m**** de Lo Stato Sociale feat. Arisa e MISS KETA è uno dei brani più ascoltati dell’estate 2019. “In questo clip abbiamo voluto cambiare il nostro modo di concepire il visivo in relazione alla musica, creando un contrasto tra la forza estetica delle immagini e la nostra presenza surreale e naturale al tempo stesso – ha dichiarato la band bolognese -, come elementi del paesaggio. La protagonista si riveste seguendo le parole del testo mentre va in skate lungo una strada desertica, invece noi, nudi e con i nostri difetti, ci poniamo in contrasto ai classici modelli, proprio come il brano gioca con l’idea di un amore caduco e a tempo determinato – hanno aggiunto -, specchio di un mondo in cui l’esagerazione e il trovarsi schiacciati in estremi si ripercuote nelle vite sentimentali”. Ecco testo e video della canzone.

Dj di m**** de Lo Stato Sociale feat. Arisa e MISS KETA: il testo

Lo Stato Sociale

Arisa

M¥SS KETA

ma in quanti siamo raga?

io mi sa che vado va

Quando ti rivestirai

sarà una crisi mondiale

o un lutto nazionale

lo sciopero dei tabaccai

e scusami se esagero

quando ti rivestirai

sarà una guerra stellare

una tempesta solare

la sveglia il lunedì alle sei

e scusami se esagero

il mondo è un portachiavi

che si gira da distesi

qualcuno ci ha rapiti

di noi restano solo i vestiti

La nostra vita in due

è un party in spiaggia

rovinato dall’alba

la canzone perfetta

ma nessuno sa come si balla

è la storia infinita

scritta sulla sabbia

la canzone perfetta

interrotta da un Dj di m****

Di me**a

Aspetta non andare via

potremmo fare un bambino

l’amore in giardino

tiriamo in mezzo anche la polizia

e scusami se esagero

quando ti rivestirai

allerta caldo globale

un’altra era glaciale

una catastrofe in diretta Rai

e scusami se esagero

il mondo è un portachiavi

che si compra dai cinesi

il futuro ci ha traditi

non ci restano nemmeno i vestiti

La nostra vita in due

è un party in spiaggia

rovinato dall’alba

la canzone perfetta

ma nessuno sa come si balla

è la storia infinita

scritta sulla sabbia

la canzone perfetta

interrotta da un Dj di m****

Prenderesti una vodka al Carrefour qui sotto

ho la tonica in frigo murata di ghiaccio

sto provando a distrarmi e non ci sto pensando

ma che problema ha lo zio che sta mixando

Ehi tesoro, guarda che la festa non è finita

schiaccia play

Dj di m***a

La nostra vita in due

è un party in spiaggia

rovinato dall’alba

la canzone perfetta

ma nessuno sa come si balla (e dai)

è la storia infinita (sì)

scritta sulla sabbia (mmh mhh)

la canzone perfetta

interrotta da un Dj di merda

Di m***a

Dj Di me**a.

Dj di m**** de Lo Stato Sociale feat. Arisa e MISS KETA: il video

