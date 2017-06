Don’t kill my vibe di Sigrid: testo, traduzione e video ufficiale

Don’t kill my vibe è il nuovo singolo della giovane cantante norvegese Sigrid. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano? Volete guardare il video ufficiale della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Don’t kill my vibe di Sigrid: il testo

You shut me down, you like the control

You speak to me like I’m a child

Try to hold it down, I know the answer

No, I can’t shake it off and you feel threatened by me

I tried to play it nice but

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t kill my vibe

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t break my stride

You think you’re so important to me, don’t you?

But I wanted you to know that you don’t belong here

You think you’re so important to me, don’t you?

Don’t kill my vibe

You love to tear me down, you pick me apart

Then build me up like I depend on you, no

But I throw myself from heights that used to scare me

Guess you’re surprised I’m the puzzle you can’t figure out

I tried to play it nice but

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t kill my vibe

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Don’t break my stride

(I tried… ).

Don’t kill my vibe di Sigrid: la traduzione

Mi hai chiuso, ti piace il controllo

Mi parli come se fossi una bambina

Tenti di contenerlo, so la risposta

No, non posso mandarlo via e ti senti minacciato

Ho provato a giocarci bene ma

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non uccidere l’atmosfera

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non interrompere la mia andatura

Pensi di essere così importante per me, vero?

Ma volevo farti sapere che tu non appartieni qui

Pensi che tu sei così importante per me, vero?

Non uccidere l’atmosfera

Ti piace demolirmi, mi strappi

Poi mi ricostruisci come vuoi tu, no

Ma mi butto dalle altezze che solitamente mi spaventavano

Immagino che tu sia sorpreso che sono il puzzle che non puoi capire

Ho provato a giocare bene ma

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non uccidere l’atmosfera

Oh-oh-oh, ooh, ooh

Non interrompere la mia andatura

(Ci ho provato…).

Don’t kill my vibe di Sigrid: il video ufficiale