Drivers License di Olivia Rodrigo: testo, traduzione e video ufficiale

Drivers License di Olivia Rodrigo è il primo estratto di un EP di prossima pubblicazione. La canzone ha anche scatenato il gossip perché il testo di Drivers License parlerebbe della storia d’amore tra Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, suo collega in High School Musical: The Musical: La serie. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Drivers License di Olivia Rodrigo: il testo

I got my driver’s license last week

Just like we always talked about

‘Cause you were so?excited?for me

To finally?drive up to your house

But today?I drove through the suburbs

Crying ‘cause you weren’t around.

And you’re?probably?with?that blonde girl

Who?always made me?doubt

She’s so much older than me

She’s everything I’m insecure about

Yeah, today I drove through the suburbs

‘Cause how could I ever love someone else?

And I know we weren’t perfect

But I’ve never felt this way for no one

And I just can’t imagine

How you could be so okay now that I’m gone

Guess you didn’t mean what you wrote in that song about me

‘Cause you said forever, now I drive alone past your street.

And all my friends are tired

Of hearing how much I miss you, but

I kinda feel sorry for them

‘Cause they’ll never know you the way that I do, yeah

Today I drove through the suburbs

And pictured I was driving home to you.

And I know we weren’t perfect

But I’ve never felt this way for no one, oh

And I just can’t imagine

How you could be so okay now that I’m gone

I guess you didn’t mean what you wrote in that song about me

‘Cause you said forever, now I drive alone past your street.

Red lights, stop signs

I still see your face in the white cars, front yards

Can’t drive past the places we used to go to

‘Cause I still fuckin’ love you, babe

Sidewalks we crossed

I still hear your voice in the traffic, we’re laughing

Over all the noise

God, I’m so blue, know we’re through

But I still fuckin’ love you, babe.

I know we weren’t perfect

But I’ve never felt this way for no one

And I just can’t imagine

How you could be so okay now that I’m gone

Guess you didn’t mean what you wrote in that song about me

‘Cause you said forever, now I drive alone past your street.

Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.

Drivers License di Olivia Rodrigo: la traduzione

Ho preso la patente la scorsa settimana

Proprio come ne abbiamo sempre parlato

Perché tu eri così eccitato per me

Per guidare finalmente fino a casa tua

Ma oggi ho guidato attraverso i sobborghi

Piangendo perché non eri lì.

E probabilmente sei con quella ragazza bionda

Che mi ha sempre fatto venire dubbi

Lei è molto più grande di me

Lei è tutto ciò di cui io sono insicura

Sì, oggi ho guidato attraverso i sobborghi

Perché come potrei mai amare qualcun altro?

E lo so che non eravamo perfetti

Ma non mi sono mai sentita così per nessuno

E non riesco proprio a immaginare

Come potresti stare bene ora che me ne sono andata

Immagino che non intendessi quello che hai scritto in quella canzone su di me

Perché hai detto per sempre, ora guido da sola oltre la tua strada.

E tutti i miei amici sono stanchi

Di sentire quanto mi manchi, ma

Mi dispiace un po’ per loro

Perché non ti conosceranno mai come ho fatto io, sì

Oggi ho guidato attraverso i sobborghi

E immaginavo che stavo tornando a casa da te.

E lo so che non eravamo perfetti

Ma non mi sono mai sentita così per nessuno

E non riesco proprio a immaginare

Come potresti stare bene ora che me ne sono andata

Immagino che non intendessi quello che hai scritto in quella canzone su di me

Perché hai detto per sempre, ora guido da sola oltre la tua strada.

Luci rosse, segnali di stop

Vedo ancora la tua faccia nelle macchine bianche, davanti ai cortili

Non posso guidare oltre i posti in cui andavamo

Perché ti amo ancora, amore.

Marciapiedi che abbiamo attraversato

Sento ancora la tua voce nel traffico, stiamo ridendo

Sopra tutto il rumore

Dio, sono così triste, so che abbiamo finito

Ma ti amo ancora, amore.

E lo so che non eravamo perfetti

Ma non mi sono mai sentita così per nessuno

E non riesco proprio a immaginare

Come potresti stare bene ora che me ne sono andata

Immagino che non intendessi quello che hai scritto in quella canzone su di me

Perché hai detto per sempre, ora guido da sola oltre la tua strada.

Sì, hai detto per sempre, ora guido da sola oltre la tua strada.

Drivers License di Olivia Rodrigo: il video ufficiale