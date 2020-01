Due noi di Fadi: testo e video

Due noi di Fadi è il brano in gara al Festival di Sanremo 2020 per le Nuove Proposte. Ecco testo e video della canzone.

Due noi di Fadi: il testo

Mi diverto ogni tanto a passare

sotto casa tua

lo faccio apposta

la prendo larga e sbaglio strada

per vedere se sei ancora viva

per sentire se sei ancora vera

per scoprire se sei ancora intera

per sentire se sei ancora in me

per vedere se poi

noi due felici

per le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

in piedi

noi due

sereni

ma tu

Chiedilo a Parara e Toni

quali sono i giorni

che ti do buoni

chiedilo ad Andrea che si è perso

è ancora lì nel centro che cerca un senso

E poi noi due

in piedi

per le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due sereni

noi due

in piedi

E mi sbaglio ogni tanto a passare

sotto casa tua

non lo faccio apposta

la prendo larga

e vedo la serranda

e proseguo via via

e scorro nel traffico

nei giorni delle stagioni

ma la tua la tua la tua

non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

dentro me

E poi noi due

una storia che rimane

tra le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

nel bene e nel male

forse ti verrò a pigliare

per le strade di Bologna

noi due

e poi, noi due

due noi.

Due noi di Fadi: il video