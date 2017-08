Electric Blue degli Arcade Fire: testo, traduzione e video ufficiale

Electric Blue degli Arcade Fire è stato scritto da Win Butler, Tim Kingsbury, Jeremy Gara, Will Butler, Richard Reed Parry e Regine Chassagne. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del brano.

Electric Blue degli Arcade Fire: il testo

[Verse 1]

Summer’s gone and so are you

See the sky electrocute

A thousand boys that look like you

Cover my eyes electric blue

[Refrain2]

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out I don’t know shit

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out

[Chorus3]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

[Verse 2]

A thousand girls that look like me

Staring out at the open sea

Repeat the words until they’re true

Cover my eyes electric blue

[Refrain2]

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out I don’t know shit

Now I can’t get my head around it

I thought I found it

But I found out

[Chorus3]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

[Verse 3]

Now you’ve got me so confused

‘Cause I don’t know how to sing your blues

Jesus Christ, what could I do?

I don’t know how to sing your blues

[Refrain2]

Now I can’t get my head around it

I thought I found it, but I found out

[Outro7]

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you

Cover my eyes electric blue

Cover my eyes electric blue

Every single night I dream about you

Every single night I dream about you.

Electric Blue degli Arcade Fire: la traduzione

L’estate è andata e così anche tu

Vedo l’elettrocuzione del cielo

Mille ragazzi che sembrano te

Copri i miei occhi blu elettrico

Ora non riesco a darmi pace su questa cosa

Pensavo di averlo trovato

Ma ho scoperto che non riconosco la merd*

Ora non riesco a darmi pace su questa cosa

Pensavo di averlo trovato

Ma ho scoperto

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Mille ragazze che sembrano me

Guardando il mare aperto

Ripeti le parole finché non sono vere

Copro i miei occhi blu elettrico

Ora non riesco a darmi pace su questa cosa

Pensavo di averlo trovato

Ma ho scoperto che non riconosco la merd*

Ora non riesco a darmi pace su questa cosa

Pensavo di averlo trovato

Ma ho scoperto

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Ora mi hai reso così confuso

Perché non so come cantare il tuo blues

Gesù Cristo, cosa posso fare?

Non so come cantare il tuo blues

Ora non riesco a darmi pace su questa cosa

Pensavo di averlo trovato

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te

Copro i miei occhi blu elettrico

Copro i miei occhi blu elettrico

Ogni sera io sogno te

Ogni sera io sogno te.

Electric Blue degli Arcade Fire: il video ufficiale