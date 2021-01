Euforia di Chris Nolan con Tedua, Madame, Aiello e Birthh: testo e video ufficiale

Euforia è il nuovo singolo di Chris Nolan che vede la partecipazione di Tedua, Madame, Aiello e Birthh. Recentemente, Chris Nolan ha collaborato anche con il talent show Amici di Maria De Filippi, producendo un brano di uno degli allievi di quest’edizione, Esa, dal titolo Nato due volte. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Euforia di Chris Nolan con Tedua, Madame, Aiello e Birthh: il testo

All of these times that

You’re saying enough and I know you’re enough but

The way that my life spins

Tornadoes behind, there’s no wizard around

Guess I’ll have to find my heart

Somewhere close to where you are

It’s not a matter of direction

It’s the cross section between us.

Quanto aspetterai la pioggia per non piangere solo

Con la miccia sulla bocca e una micia sul lenzuolo

Quanto odi il tuo corpo o non lo ammiri abbastanza

Sfami solo cuore e pancia, scordi l’anima è il tesoro

Quando ti accuseranno di essere un bugiardo

P?r qualche attenzione ch? volevi dai più grandi

Del tuo genio, ti faranno dubitare gli ignoranti

Perché risponderai a chi non si è fatto domande

Chi ti darà dolore sarà il primo a leccarlo

Prima ancora venga chiesto a lui il colore ed il dettaglio

Ma in fondo anche le loro scuse non ti serviranno

Se quando riderai ti guarderanno con stupore.

Non ho bevuto mai rancori

Dicevano che sono fuori

Chiedono, sei felice, tutti ti vogliono

Vogliono stare nel tuo letto, ma nel letto poi chi c’è.

Non c’è, chi c’è

Chi c’è, chi c’è, non c’è

Chi c’è, non c’è

Chi c’è, chi c’è.

Chi c’è, non c’è, nel letto ancora sveglio penso a credere

In qualcosa di meglio, almeno riesco a crescere

Forse vorrei bere io dal tuo bicchiere perché ho la gola arida

Però dimmi dov’eri, ho un fiume di pensieri che non si argina

E mi fermerò all’istante, quasi gelo, cambia tutto

Ma sincero c’è più gusto, stammi dietro

Perché cercherò di andare via da questo fumo scuro

La città che mi ha rinchiuso, piove e non c’è più nessuno

È per te questa canzone che ti canto e canterò sempre se sei

Ferma sui punti in cui ho capito che era amore tra me e lei

Ma è durato poche ore, tra uno sguardo alla stazione

Il mio Cupido è in quarantena, se la mena, esattamente non saprei.

Non ho bevuto mai rancori

Dicevano che sono fuori

Chiedono, sei felice, tutti ti vogliono

Vogliono stare nel tuo letto, ma nel letto poi chi c’è.

Non c’è, chi c’è

Chi c’è, chi c’è, non c’è

Chi c’è, non c’è

Chi c’è, chi c’è.

Euforia di Chris Nolan con Tedua, Madame, Aiello e Birthh: il video ufficiale