Exuvia di Caparezza: testo e video ufficiale del brano

Exuvia di Caparezza è la title track dell’omonimo album dell’artista pugliese, in uscita il 7 Maggio 2021. Il 47enne rapper, cantautore e produttore discografico Michele Salvemini, in arte Caparezza, ha dichiarato: “L’exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale. Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata”. Ecco testo e video del brano.

Exuvia di Caparezza: il testo

Exuvia di Caparezza: il video ufficiale

[Strofa 1]È una notte che ispira, è una notte che chiama nel boscoÈ una notte che spia, è una notte di sguardi che ho addossoDi ricordi che latrano come avessero visto il demonioSto scavando dentro di me così tanto che schizzo petrolioÈ il mio rito iniziatico ma non ho aculei nel corpoVado da “Mea culpa” ad “Ego me absolvo”Sono una larva sporca del mondoFaccio Manolo sopra quel tronco, rischio un bel tonfoE sarà tutto nuovo come da neonato con la pancia all’ariaDopo il mio passaggio dalla pancia all’ariaSchizzo gli occhi fuori dalla faccia, LamiaNon sto più nella pelle, mama [Ritornello]Fuori di me, exuvia, spiego le ali, au revoirUn’altra chance escludila, gioco alla pari con l’etàPassati appassiti, appassiti come quadranti di DalíPassati parassiti, parassiti, fame di me, cannibaliExuviaExuvia [Strofa 2]Guardo i video ch? ho fatto, ho la voce e l’aspetto di un altroIl mio autoritratto, ha i colori in ?terno contrastoMi sono preso i miei spazi, ma ho lasciato che il tempo fuggisseFaccio un mucchio di cambi quindi adesso chiamatemi misterSono ancora alla guida, tengo il piede alzato da quel frenoAnche se della vita prendo sempre il lato passeggeroQuello che è stato l’ho già siluratoOgni mio scatto è di prassi bruciatoNon dimentico le radici perché tengo alle mie radiciMa ci ritornerò quando sarò inumatoI miei dubbi hanno dei modi barbari:Invadenti e sono troppiIl segreto è fare come gli alberi:Prima cerchi, dopo tronchiChi ti spinge dopo quella soglia?Se non è la noia, sarà il tuo doloreL’occasione buona per andare altrove, tipo fuori [Ritornello]Fuori di me, exuvia, spiego le ali, au revoirUn’altra chance escludila, gioco alla pari con l’etàPassati appassiti, appassiti come quadranti di DalíPassati parassiti, parassiti, fame di me, cannibaliExuvia [Bridge](Sottoposto al rituale, obbedisco)Exuvia(Come fosse il rituale di un sottoposto)Exuvia(E comincio a cantare il mio nuovo disco)Exuvia(Come queste cicale dal sottobosco)ExuviaSottoposto al rituale, obbediscoExuviaCome fosse il rituale di un sottopostoExuviaE comincio a cantare il mio nuovo discoExuviaCome queste cicale dal sottobosco [Outro]Fuori di me, exuviaFuori di me, exuviaExuvia, exuviaExuvia, exuviaExuviaRicordati che è un disco allegro.