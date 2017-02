Fabrizio Moro, Portami via: il testo e il video ufficiale

Fabrizio Moro ha gareggiato con la canzone Portami via al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi. In precedenza ha partecipato al Festival della canzone italiana vincendo la categoria Giovani con Pensa nel 2007, classificandosi al terzo posto con Eppure mi hai cambiato la vita nel 2008 e poi con Non è una canzone nel 2010. Il nuovo brano del cantautore e musicista romano Fabrizio Mobrici è dedicato alla figlia. Ecco il testo e il video ufficiale, presente sul canale Youtube dell’artista, di Portami via.

Fabrizio Moro, Portami via: il testo

Tu portami via

Dalle ostilità dei giorni che verranno

Dai riflessi del passato perché torneranno

Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria

Tu portami via

Dalla convinzione di non essere abbastanza forte

Quando cado contro un mostro più grande di me

Consapevole che a volte basta prendere la vita cosi com’è

Cosi com’è

Imprevedibile

Portami via dai momenti

Da questi anni invadenti

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

Amore mio portami via

Tu portami via

Quando torna la paura e non so più reagire

Dai rimorsi degli errori che continuo a fare

Mentre lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro a una bugia

Tu portami via

Se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani

E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani

Se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è

Chissà dov’è

È imprevedibile

Portami via dai momenti

Da tutto il vuoto che senti

Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia

Amore mio portami via

Tu

Tu sai comprendere

Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà

Da qui all’eternità tu non ti arrendere

Portami via dai momenti

Da questi anni violenti

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

Amore mio portami via.

Fabrizio Moro, Portami via: il video ufficiale