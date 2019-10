Father of all… dei Green Day: testo, traduzione e video

Father of all… dei Green Day è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 10 settembre scorso. Il singolo è estratto dal tredicesimo album di inediti che la band californiana pubblicherà il 7 febbraio 2020 e che avrà lo stesso titolo, Father of All… Ecco testo, traduzione e video del brano.

Father of all… dei Green Day: il testo

I woke up to a message of love

Choking up on the smoke from above

I’m obsessed?with?the poison and?us

What a mess? ‘Cause there’s no?one to trust.

Huh-uh, come on, honey

Huh-uh, count your money

Huh-uh, what’s so funny?

There’s a riot living inside of us.

I got paranoia, baby

And it’s so hysterical

Crackin’ up under the pressure

Looking for a miracle

Huh-uh, come on, honey

Lyin’ in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us

Uh-huh, yeah.

I’m impressed with the presence of none

I’m possessed from the heat of the sun

Hurry up ‘cause I’m making a fuss

Fingers up ‘cause there’s no one to trust.

Huh-uh, come on, honey

Huh-uh, count your money

Huh-uh, what’s so funny?

There’s a riot living inside of us.

I got paranoia, baby

And it’s so hysterical

Crackin’ up under the pressure

Looking for a miracle

Huh-uh, come on, honey

Lyin’ in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us.

Huh-uh, come on, honey

Lyin’ in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us

Huh-uh, come on, honey

Lyin’ in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us

Uh-huh, yeah.

Father of all… dei Green Day: la traduzione

Mi sono svegliato con un messaggio d’amore

Soffocando dal fumo dall’alto

Sono ossessionato dal veleno e da noi

Che casino, perché non c’è nessuno di cui fidarsi.

Dai, tesoro

Conta i tuoi soldi

Cosa c’è di così divertente

C’è una rivolta che vive dentro di noi.

Ho la paranoia, baby

Ed è così isterico

Crollare sotto la pressione

Alla ricerca di un miracolo

Dai, tesoro

Giaccio su un letto di sangue e denaro

Cosa c’è di così divertente

Siamo rivali nella rivolta dentro di noi.

Sì.

Sono impressionato dalla presenza di nessuno

Sono posseduto dal calore del sole

Sbrigati perché sto facendo storie

Dita in su perché non c’è nessuno di cui fidarsi.

Dai, tesoro

Conta i tuoi soldi

Cosa c’è di così divertente

C’è una rivolta che vive dentro di noi.

Ho la paranoia, baby

Ed è così isterico

Crollare sotto la pressione

Alla ricerca di un miracolo

Dai, tesoro

Giaccio su un letto di sangue e denaro

Cosa c’è di così divertente

Siamo rivali nella rivolta dentro di noi.

Dai, tesoro

Giaccio su un letto di sangue e denaro

Cosa c’è di così divertente

Siamo rivali nella rivolta dentro di noi

Dai, tesoro

Giaccio su un letto di sangue e denaro

Cosa c’è di così divertente

Siamo rivali nella rivolta dentro di noi

Sì.

Father of all… dei Green Day: il video

Redazione-iGossip