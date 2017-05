Felices Los 4 di Maluma: testo, traduzione e video ufficiale

Felices Los 4 è il nuovo singolo del giovanissimo e sexy cantautore colombiano Juan Luis Londono Arias, meglio conosciuto con il nome d’arte Maluma. Il video ufficiale è stato diretto da Jessy Terrero. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale di Felices Los 4.

Felices Los 4 di Maluma: il testo

[Intro1]

Maluma baby

[Verso 1]

Apenas sale el soy y tú te vas corriendo

Sé que pensarás que esto me está doliendo

Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo

Si somos algo y así nos queremos

[Estribillo 1]

Si conmigo te quedas

O con otro tú te vas

No me importa un carajo

Porque sé que volverás

Si conmigo te quedas

O con otro tú te vas

No me importa un carajo

Porque sé que volverás

[Estribillo 2]

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Te agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Yo te acepto el trato

[Coro2]

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

[Verso 2]

Y lo hacemos otro rato

Lo nuestro no depende de un pacto

Disfruta y solo siente el impacto

El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena

Tranquila que no creo en contratos

(Y tu menos…)

Y siempre que se va, regresa a mí

Y felices los 4

No importa el que dirán, nos gusta así

Y siempre que se va, regresa a mí

Y felices los 4

No importa el que dirán, somos tal para cual

[Estribillo 2]

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Te agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Yo te acepto el trato

[Coro2]

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

[Estribillo 1]

Si conmigo te quedas

O con otro tú te vas

No me importa un carajo

Porque sé que volverás

Si conmigo te quedas

O con otro tú te vas

No me importa un carajo

Porque sé que volverás

[Estribillo 2]

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Te agrandamos el cuarto

Y si con otro pasas el rato

Vamo’ a ser feliz, vamo’ a ser feliz

Felices los 4

Yo te acepto el trato

[Coro2]

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

Y lo hacemos otro rato

[Outro5]

Y siempre que se va, regresa a mi

(Maluma baby)

No importa el que dirán, nos gusta así

(Kevin ADG, Chan El Genio)

Y siempre que se va, regresa a mi

(El código secreto, baby)

No importa el que dirán, somos tal para cual

Así lo quiso el destino mami

Mua.

Felices Los 4 di Maluma: la traduzione

Maluma, baby

Appena sorge il sole, tu vai via correndo

So che pensi che questo mi fa stare male

Non sto pensando a quello che stai facendo

Se siamo qualcosa o cosa vogliamo

Se rimani con me

Oppure vai via con un altro

Non me ne frega un cazz0

Perché so che tornerai

Se rimani con me

Oppure vai via con un altro

Non me ne frega un cazz0

Perché so che tornerai

E se con un altro passi il tempo

Saremo felici, saremo felici

felici in 4

Allargheremo la camera

E se con un altro passi il tempo

Saremo felici, saremo felici

felici in 4

Accetto il patto

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

La nostra non è dipendente da un patto

Basta godere e sentire l’impatto

Il boom boom che si infiamma, la sirena del corpo

Tranquilla, non credo nei patti

(E tu meno …)

E ogni volta che vai via, poi torni da me

E felici in 4

Non importa quello che dice la gente, ci piace così

E ogni volta che vai via, poi torni da me

E felici in 4

Non importa quello che dice la gente, siamo fatti così

E se con un altro passi il tempo

Saremo felici, saremo felici

felici in 4

Allargheremo la camera

E se con un altro passi il tempo

Saremo felici, saremo felici

felici in 4

Accetto il patto

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

E lo facciamo un’altra volta

Se rimani con me

Oppure vai via con un altro

Non me ne frega un cazz0

Perché so che tornerai

Se rimani con me

Oppure vai via con un altro

Non me ne frega un cazz0

Perché so che tornerai

E se con un altro passi il tempo

Saremo felici, saremo felici

felici in 4

Allargheremo la camera

E se con un altro passi il tempo

Saremo felici, saremo felici

felici in 4

Accetto il patto

E ogni volta che vai via, poi torni da me

(Maluma baby)

Non importa quello che dice la gente, ci piace così

(Kevin ADG, Chan Genius)

E ogni volta che vai via, poi torni da me

(Il codice segreto, ba)by

Non importa quello che dice la gente, siamo fatti così

Così lo voglio il destino, mami

Mua.

Felices Los 4 di Maluma: il video ufficiale