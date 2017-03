Fenomeno di Fabri Fibra: il testo e il video ufficiale

Fenomeno è il nuovo singolo del rapper e produttore discografico italiano Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, primo estratto dall’album omonimo in prossima uscita e remake de La cosa più facile. Qualche giorno prima del lancio di Fenomeno, Fabri Fibra ha annunciato l’uscita del libro RAP sulla sua pagina Facebook ufficiale: “E’ uscito RAP – Una Storia Italiana. Era da tempo che chiedevo alla mia manager Paola Zukar di scrivere un libro che raccontasse come il rap si è sviluppato negli ultimi anni in Italia. Oggi questa musica è ovunque ma non è sempre stato così, dietro al mercato musicale italiano ci sono mille scenari e mille regole che andavano infrante per poter portare il rap. Se vi piace questo genere musicale e se avete voglia di capire come ha fatto ad attecchire in Italia – ha proseguito il rapper Fabri Fibra -, vi consiglio questo libro. Lo so, che noia leggere, meglio fare altro, ma credo che valga la pena saperne di più sul rap italiano per farsi una idea più chiara e per capire le scelte che prendono gli artisti che ascoltate”.

Fenomeno di Fabri Fibra: il testo

Oh mi raccomando

Non andare in televisione perché sennò sei commerciale

Cinque secondi e andiamo in onda ahahaha

Prova microfono

Fallo anche tu

Eccome no

Si guadagna di più

E’ comodo

Qui nessuno diventa autonomo

senza fare un po’ il fenomeno

Tutti vogliono un fenomeno

Tutti vogliono un fenomeno

Ma se poi diventi un fenomeno

Cadi a terra in questo domino

Frate, fammi fare il fenomeno

Azione, sputo sulla telecamera

Signore aiuto musica senz’anima

In questo mondo di ladri e di figli d’arte

I rapper di oggi ti fanno le scarpe

Esco dallo studio con il Masterchef

Doppio salto mortale in un mare di offese

Guarda come ti muovi, Harlem Shake

Lo sa anche Alessandro, l’Italia è borghese

Voglio vedervi ballare

Sì, chef

Voglio vedervi sudare

Sì, chef

E non chiamatemi chef

Sì, chef

Animali in casa mia, un covo di bisce

Per colazione caffè espresso e Marlboro

La sera prego da bravo cristiano

Malgioglio

Pago carta oro, mangio carte d’or

Dopo cena mi fumo una canna… vacciuolo

Fallo anche tu

Eccome no

Si guadagna di più

E’ comodo

Qui nessuno diventa autonomo

senza fare un po’ il fenomeno

Tutti vogliono un fenomeno

Tutti vogliono un fenomeno

Ma se poi diventi un fenomeno

Cadi a terra in questo domino

Frate, fammi fare il fenomeno

Al microfono sono affamato come un bulldog

Al collo ho più serpenti di Marcelo Burlon

La moda va e viene al momento giusto

Sta roba manda fuori manche fosse Woodstock

Sentivo parlare queste modelle (bow)

Dicevano che il fisico non serve (bow)

che l’uomo giusto è quello che non spende (bow)

Mi stavo sballando sotto le stelle

Vivere soli a volte è un pericolo

Mangiavo fino a tardi in cucina… da incubo

E se mi guardi così facciamo un figlio

Sul bit, perché il rap è come il sesso: esplicito

Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale

Gli attori non sono più dei veri attori

Così tutti il resto è andato a puttane

Parlano i testi perché non contano le parole contano i fatti

Anzi

Facciamo un selfie, perché non contano le parole contano i fan

(Clic)

Fallo anche tu

Eccome no

Si guadagna di più

E’ comodo

Qui nessuno diventa autonomo

senza fare un po’ il fenomeno

Tutti vogliono un fenomeno

Tutti vogliono un fenomeno

Ma se poi diventi un fenomeno

Cadi a terra in questo domino

Frate, fammi fare il fenomeno

Frate, fammi fare il fenomeno.

Fenomeno di Fabri Fibra: il video ufficiale