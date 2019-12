Flashback di Ghali: testo e video ufficiale

Flashback di Ghali anticipa il secondo album in uscita nel 2020 e dall’11 novembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali. Il brano è stato scritto dallo stesso artista. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Flashback di Ghali: il testo

Flashback di Ghali: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Intro1] Yeah, yeah, yeah [Ritornello 1] Possiamo stare best friend, ma ho due richiesteProteggi queste bestie, in corsa campestreCommissario?taglia?teste, con il?WinchesterNon fare il guastafeste, c’ho brutti?flashback[Strofa 1] Mio padre non c’è, se n’è andato viaHa pensato a se, non è colpa miaMia madre con me nella guerrillaHai mai visto un re in periferia?Alza i pantaloni, abbassa quei toniGiuro non mi trovi in certe situazioniIntervistatori mi chiedon: “Ius soli”Credo soltanto che siamo più soliNon so parlare, so solo canzoniSvito bulloni, giro spaghettoniNon presto attenzioni che non mi ridannoMio papà l’ho visto più dentro che fuori [Pre-Ritornello2] Non ho mai la mia età, no maiNon c’è più gravità, ormaiTra noi e l’aldilà, un via vaiSe hai solo un piano A, lo fai [Ritornello 2] Possiamo stare best friend, ma ho due richiesteProteggi queste bestie, in corsa campestreCommissario taglia teste, con il WinchesterNon fare il guastafeste, c’ho brutti flashbackDa tempo non c’è quiete tra le tempesteBorbottan le vecchiette, dalle finestreIl quartiere si riveste, dopo le setteTra pattuglie e gangster, c’ho brutti flashback [Strofa 2] EhiPensavo di averlo d’acciaio, sto cuoreNei messaggi che ho mandato per sbaglioFisso le lancette che girano al contrarioTu guardami gli occhi, se vuoi leggermi il diarioÈ inutile che aspetto, qua non c’è premio in palio (woh)Anche se sto sul podio (yeah)Appeso a un filo di nylon, un gangster teen idolSta morte la odio, sta vita la amoSeppure la taglio, mi scuso se sbaglioIn zona vendevo al dettaglioSe zoommi ora vedi il dettaglio, wohSti fluss cosa fanno?Gli infami si nasconderanno, e gli alberi me lo diranno [Pre-Ritornello2] Non ho mai la mia età, no maiNon c’è più gravità, ormaiTra noi e l’aldilà, un via vaiSe hai solo un piano A, lo fai [Ritornello 2] Possiamo stare best friend, ma ho due richiesteProteggi queste bestie, in corsa campestreCommissario taglia teste, con il WinchesterNon fare il guastafeste, c’ho brutti flashbackDa tempo non c’è quiete tra le tempeste (eeh)Borbottan le vecchiette, dalle finestre (eeh)Il quartiere si riveste, dopo le sette (eeh)Tra pattuglie e gangster, c’ho brutti flashback (eeh) [Outro4] Eeh, eeh, eeh.