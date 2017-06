Forse non lo sai dei Modà: testo e video ufficiale

Forse non lo sai dei Modà è estratto dal loro ultimo album Passione maledetta. Il testo è stato scritto dal leader della band, Kekko Silvestre. Siete proprio curiosi di leggere il testo e guardare il video ufficiale del brano? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Forse non lo sai dei Modà: il testo

L’ho capito sai che è solo la tua indole

E non mi arrabbio più

Non me la prendo più

È solo una questione di attenzioni che però

La vedi solo tu

e non mi parli più

Se non mi baci tu

Se non mi baci tu

Io no non me la prendo ma

Se non mi baci più

Se non mi baci più

Io vengo lì e ti prendo

Forse non lo sai che cosa ti farei

Mentre ti guardo e tu neanche te ne accorgi

Che ti sai fare bene quei massaggi

Forse non lo sai che io lo chi sei

Sei quella che vuol fare credere che è pura

Ma dentro il letto poi mi fai paura

E Se non mi baci tu

Se non mi baci tu

Io no non me la prendo ma

Se non mi baci più

Se non mi baci più

Io vengo lì e ti prendo

Capitasse ad un altro quello che è successo a me

Di incatenarmi a te

Grande libidine

Tra tutti quei capricci che non sai ammettere

Di bello sai che c’è

Che non mi annoio se

Se non mi baci tu

Se non mi baci tu

Io no non me la prendo ma

Se non mi baci più

Se non mi baci più

Io vengo lì e ti prendo

Forse non lo sai che cosa ti farei

Mentre ti guardo e tu neanche te ne accorgi

Che ti sai fare bene quei massaggi

Forse non lo sai che io lo chi sei

Sei quella che vuol fare credere che è pura

Ma dentro il letto poi mi fai paura

Se non mi baci tu

Se non mi baci tu

Io no non me la prendo ma

Se non mi baci più

Se non mi baci più

Io vengo lì e ti stendo

Forse non lo sai che cosa ti farei

Mentre ti guardo e tu neanche te ne accorgi

Che ti sai fare bene i tuoi massaggi

Se non mi baci tu

Se non mi baci tu

Io no non me la prendo ma

Se non mi baci più

Se non mi baci più

Io vengo lì e ti stendo.

Forse non lo sai dei Modà: il video ufficiale