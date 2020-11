Fra me e te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz: testo e video

Fra me e te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz è già disponibile dal 16 ottobre scorso. Ecco testo e video ufficiale del nuovo singolo della famosa cantante ed ex compagna del cantautore campano Gigi D’Alessio.

Fra me e te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz: il testo

Il sole bacia la mia schiena

Mi sveglio che lui dorme ancora

Dal vino rosso ieri a cena

A casa sua in meno di un’ora

Hai preso la mia mano, hai detto “Fai piano, svegli il vicino”

E poi sul divano

Mi hai stretto i polsi e mi guardavi

Lo sapevamo già

che sarebbe finita così

Mi rivesto e vado via da qui

Fai conto che tra noi due è chiusa qui

Devo restarti lontana ma….

Forse già lo pensi pure tu

Che io e te non ci vedremo più

Non dovrà saperlo mai nessuno

Cambia le lenzuola che c’è ancora il mio profumo

Spero che stanotte non mi abbia visto qualcuno

Le foto e i messaggi, su, cancella tutto

Meglio chiuderla qua

No

Perché lo so come andrà

Lo so

Che poi uno di noi due si fa male

Pensa le nostre facce sul giornale

Deve restare fra me e te, fra me e te

Questa cosa, Deve restare fra me e te, fra me e te

Tra me e te

Hai detto everytime

Che mi stai intorno se rimani, già lo sai che poi non mi viene il sonno

Mi hai visto che sono online e cosa fai se stai solo dove vai

Quando esci e non ci sono tu mi dici torno presto però torni all’alba

Se ti dico dove sono adesso, dimmi cosa cambia

Lei hai bisogno di qualcuno che la ama

Ma mi sa che ho fatto il passo un po’ più lungo della gamba

E’ un po’ che ci conosciamo

Mi dici che sono strano

Solo perché non ti amo e non ti chiamo

Sono un lupo solitario, c’ho il cuore invano

Meglio chiuderla qua

No

Perché lo so come andrà

Lo so

Che poi uno di noi due si fa male

Pensa le nostre facce sul giornale

Deve restare fra me e te, fra me e te, fra me e te

Questa cosa, Deve restare fra me e te, fra me e te

Tra me e te

Non dovrà saperlo mai nessuno.

Fra me e te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz: il video