Gigante di Piero Pelù: testo e video ufficiale

Gigante di Piero Pelù è una dedica al suo nipotino ma anche a tutti coloro che cercano di tornare alla vita. Porta un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno cercando di riprendere in mano la propria esistenza ma anche per quelli sono appena venuti al mondo. Richiama la volontà di ergersi al di sopra delle difficoltà da affrontare nella vita di tutti i giorni. Il brano fa parte del suo nuovo album, che sarà disponibile dal 21 febbraio, Pugili Fragili, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Per l’ex leader dei Litfiba è stato il debutto da solista al Festival di Sanremo. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Piero Pelù – Foto: Facebook

Gigante di Piero Pelù: il testo

Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buio

Crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? Mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Cavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentro

È un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Tu sei molto di più di quello che vedi di quello che credi

Sei il mio asso

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

…Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi!

Oh eh oh eh

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Spacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondo

Per fare un castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Gigante…

Gigante di Piero Pelù: il video ufficiale